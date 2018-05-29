Fransa\'da Balkondan Sarkan Çocuğu Kurtaran Göçmene Vatandaşlık Verildi

Ankara, 29 Mayıs 18 : Fransa\'nın başkenti Paris\'te 4. kattaki balkondan sarkan çocuğu binaya tırmanarak kurtaran Malili göçmen Mamoudou Gassama\'ya Fransız vatandaşlığı verildi.
BBC\'de yer alan habere göre, Gassama\'nın hızlı şekilde binaya tırmanarak balkondan sarkan 4 yaşındaki çocuğu kurtardığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Sosyal medyada "kahraman" olarak addedilen Gassama, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı\'na davet edildi.
Macron, Elysee Sarayı\'ndaki görüşmenin ardından Gassama\'ya Fransız vatandaşlığı verileceğini söyledi.
Macron, cesaret madalyası verilen Gassama\'nın ayrıca itfaiye eri olacağını belirtti.
Yerel medyada çıkan haberlerde, çocuğun ailesinin olay sırasında evde olmadığı belirtildi.
(AA/RÇ/HÖ)
BBC\'de yer alan habere göre, Gassama\'nın hızlı şekilde binaya tırmanarak balkondan sarkan 4 yaşındaki çocuğu kurtardığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Sosyal medyada "kahraman" olarak addedilen Gassama, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı\'na davet edildi.
Macron, Elysee Sarayı\'ndaki görüşmenin ardından Gassama\'ya Fransız vatandaşlığı verileceğini söyledi.
Macron, cesaret madalyası verilen Gassama\'nın ayrıca itfaiye eri olacağını belirtti.
Yerel medyada çıkan haberlerde, çocuğun ailesinin olay sırasında evde olmadığı belirtildi.
(AA/RÇ/HÖ)