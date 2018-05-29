Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105113
ALTIN
189.914
DOLAR
4.5441
STERLİN
6.0163
EURO
5.2469
Kocasının paylaşımına öfkelenip çocuğunu öldürdü
Son Dakika
KOCASININ PAYLAŞIMINA ÖFKELENİP ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
DİKKAT YARIN ELEKTRİK KESİNTİ VAR.
Küçük Ercan'ın cenazesi hüzne boğdu
Son Dakika
KÜÇÜK ERCAN’IN CENAZESİ HÜZNE BOĞDU!
Mahram tutuksuz yargılanacak
MAHRAM TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Fransa\'da Balkondan Sarkan Çocuğu Kurtaran Göçmene Vatandaşlık Verildi

Ankara, 29 Mayıs 18 : Fransa\'nın başkenti Paris\'te 4. kattaki balkondan sarkan çocuğu binaya tırmanarak kurtaran Malili göçmen Mamoudou Gassama\'ya Fransız vatandaşlığı verildi.

Fransa\'da Balkondan Sarkan Çocuğu Kurtaran Göçmene Vatandaşlık Verildi

Ankara, 29 Mayıs 18 : Fransa\'nın başkenti Paris\'te 4. kattaki balkondan sarkan çocuğu binaya tırmanarak kurtaran Malili göçmen Mamoudou Gassama\'ya Fransız vatandaşlığı verildi.

29 Mayıs 2018 Salı 15:12
Fransa\'da Balkondan Sarkan Çocuğu Kurtaran Göçmene Vatandaşlık Verildi
Ankara, 29 Mayıs 18 : Fransa\'nın başkenti Paris\'te 4. kattaki balkondan sarkan çocuğu binaya tırmanarak kurtaran Malili göçmen Mamoudou Gassama\'ya Fransız vatandaşlığı verildi.
BBC\'de yer alan habere göre, Gassama\'nın hızlı şekilde binaya tırmanarak balkondan sarkan 4 yaşındaki çocuğu kurtardığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Sosyal medyada "kahraman" olarak addedilen Gassama, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı\'na davet edildi.
Macron, Elysee Sarayı\'ndaki görüşmenin ardından Gassama\'ya Fransız vatandaşlığı verileceğini söyledi.
Macron, cesaret madalyası verilen Gassama\'nın ayrıca itfaiye eri olacağını belirtti.
banner277
Bir binanın önündeki kalabalığı, daha sonra da balkondan sarkan çocuğu gördüğünü anlatan Gassama, "Çok düşünmedim, hemen tırmandım ve onu kurtardım. Çocuğa neden böyle bir şey yaptığını sordum ama cevap vermedi." ifadelerini kullandı.
Yerel medyada çıkan haberlerde, çocuğun ailesinin olay sırasında evde olmadığı belirtildi.
(AA/RÇ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd Lübnan'a 4 Saldırı Uçağı Hibe Etti
Abd Lübnan'a 4 Saldırı Uçağı Hibe Etti
İsrail'in Kuşattığı
İsrail'in Kuşattığı "ablukayı Kırma" Tekneleriyle Bağlantı Kesildi
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
Bm'den Suudi Arabistan'a
Bm'den Suudi Arabistan'a "kayıp Prens" Çağrısı
Merkel: “solingen Faciasından Utanç Duyuyoruz
Merkel: “solingen Faciasından Utanç Duyuyoruz
Yemen'deki Çatışmada 7 Militan Öldürüldü
Yemen'deki Çatışmada 7 Militan Öldürüldü
Abd S-400'ler İçin Hindistan'a Yaptırım Uygulayabilir
Abd S-400'ler İçin Hindistan'a Yaptırım Uygulayabilir
Merkel Erdoğan'ı Almanya'ya Davet Etti
Merkel Erdoğan'ı Almanya'ya Davet Etti
Belçika'da Saldırı
Belçika'da Saldırı
Trump Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyareti doğruladı
Trump Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyareti doğruladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim