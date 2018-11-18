banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93616
ALTIN
208.990
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8425
EURO
6.0898
Çok acil kan aranıyor
ÇOK ACİL KAN ARANIYOR
Ocakta unutulan yemek mutfağı yaktı
OCAKTA UNUTULAN YEMEK MUTFAĞI YAKTI
İkinci kattan düşen kişi yaralandı
24 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282

Fransa\'da Akaryakıt Zammı Protesto Edildi

İÇİŞLERİ BAKANI CHRİSTOPHE CASTANER, GÖSTERİLERE YAKLAŞIK 283 BİN KİŞİNİN KATILDIĞINI VE ÇIKAN OLAYLARDA 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ, 227 KİŞİNİN YARALANDIĞINI AÇIKLADI

Fransa\'da Akaryakıt Zammı Protesto Edildi

İÇİŞLERİ BAKANI CHRİSTOPHE CASTANER, GÖSTERİLERE YAKLAŞIK 283 BİN KİŞİNİN KATILDIĞINI VE ÇIKAN OLAYLARDA 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ, 227 KİŞİNİN YARALANDIĞINI AÇIKLADI

18 Kasım 2018 Pazar 08:15
Fransa\'da Akaryakıt Zammı Protesto Edildi

İÇİŞLERİ BAKANI CHRİSTOPHE CASTANER, GÖSTERİLERE YAKLAŞIK 283 BİN KİŞİNİN KATILDIĞINI VE ÇIKAN OLAYLARDA 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ, 227 KİŞİNİN YARALANDIĞINI AÇIKLADI

Paris, 18 Kasım 18 : Fransa\'da akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edildi.

Birçok sendikanın çağrısıyla ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi koymasına tepki gösterildi. "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, Paris\'in farklı noktalarında gösteri düzenlendi.

Polis, Porte Maillot ve Bastille Meydanı ile Champs-Elysees Caddesi\'nde toplanan göstericileri dağıtmaya çalıştı. Zaman zaman gerginlik yaşanan gösteride polis, eylemcilere, göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak müdahale etti.

Öte yandan Elysee Sarayı\'nın çevresine gelen yaklaşık 1200 kişi, "Macron istifa" sloganı attı.

Göstericiler, daha sonra Saray\'a girmek için güvenlik bariyerlerini aşmaya çalıştı ancak polis göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuları engelledi.

Eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yollarda blokaj eylemi düzenledi.

Gösterilerde eylemciler ile araç sahipleri arasında gergin anların yaşandığı kaydedildi. Polis, Valenciennes\'de kapatılan A2 otoyolunun açılması için göstericilere müdahale etti.

Olayların ardından yazılı açıklama yaparak, ülke genelinde 2 binden fazla noktada düzenlenen gösterilere yaklaşık 244 bin kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 106 kişinin yaralandığını ve 38 kişinin gözaltına alındığını açıklayan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ikinci bir yazılı açıklama yaparak, son rakamları paylaştı.

Castaner, gösterilere yaklaşık 283 bin kişinin katıldığını belirterek, olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 227 kişinin yaralandığını ve 73 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Çok sayıda muhalif milletvekilinin de gösterilere destek verdiği ifade edildi.

Fransa\'da son dönemde hükümetin reform politikalarına karşı grev ve gösteriler arttı. Özellikle mayıs ve haziranda ülke geneline yayılan grev ve gösterilere milyonlarca kişi katılmıştı.

(AA/AK/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"trump, Selman'ın Yalanlarını Savunuyor"
Endonezya'da Deprem Ve Heyelan: 7 Ölü
Endonezya'da Deprem Ve Heyelan: 7 Ölü
Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı: 11 Ölü
Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı: 11 Ölü
AB: “Kaşıkçı cinayeti soruşturmasının sonucunu yakından takip edeceğiz“
AB: “Kaşıkçı cinayeti soruşturmasının sonucunu yakından takip edeceğiz“
Beyaz Saray'da Kaşıkçı istifası
Beyaz Saray'da Kaşıkçı istifası
Hapisten kurtaran selfie
Hapisten kurtaran selfie
New York Tımes'tan “Kaşıkçı cinayeti“ videosu
New York Tımes'tan “Kaşıkçı cinayeti“ videosu
İsveç'te Arakan Konferansı
İsveç'te Arakan Konferansı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Iraklı Mevkidaşıyla Bölgesel Konuları Görüştü
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Iraklı Mevkidaşıyla Bölgesel Konuları Görüştü
Arjantin'de Geçen Yıl Kaybolan Denizaltı Bulundu
Arjantin'de Geçen Yıl Kaybolan Denizaltı Bulundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim