Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:43

Fransa'da 37 Bin Hane Elektriksiz

Fransa'da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle evler elektriksiz kaldı.

Fransa'da 37 Bin Hane Elektriksiz
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

ÜLKENİN GÜNEYBATISINDA ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE 37 BİN HANEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR     

Paris, 6 Şubat 17 : Fransa'da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle evler elektriksiz kaldı.

Fransız Meteoroloji kanalı Meteo France, ülkenin güney bölgesinde hafta sonundan bu yana etkili olan Marcel fırtınasından dolayı 37 bin haneye elektrik verilemediğini duyurdu.     

Gün içerisinde etkisini azaltması beklenen fırtınanın özellikle Herault ve Andorre bölgelerinde etkili olduğu kaydedildi.     

Fırtına nedeniyle hafta sonu sürücülere bazı otoyolları kullanmamaları çağrısında bulunulmuştu.     

Yer yer saatteki hızı 200 kilometreye ulaşan fırtına için verilen kırmızı alarmın da turuncuya düşürüldüğü kaydedildi.     

(AA/AK/ŞEB)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab Dışişleri Bakanları Toplantısı Ab Dışişleri Bakanları Toplantısı
Endonezya'daki Sığınmacılar Bmmyk'yı Protesto Etti Endonezya'daki Sığınmacılar Bmmyk'yı Protesto...
Çin'de Hava Kirliliğiyle Mücadele Çin'de Hava Kirliliğiyle Mücadele
Peru'da Sel Felaketinde 23 Kişi Öldü Peru'da Sel Felaketinde 23 Kişi Öldü
Stoltenberg Ve Trump Görüşmesi Stoltenberg Ve Trump Görüşmesi
Çin'den Suriye'ye İnsani Yardım Çin'den Suriye'ye İnsani Yardım
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ab Dışişleri Bakanları Toplantısı
&nbsp;İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Libya'da daha önce varılan siyasi anlaşmanın geliştirilebileceğine...

Haberi Oku