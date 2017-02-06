Fransa'da 37 Bin Hane Elektriksiz

Yer yer saatteki hızı 200 kilometreye ulaşan fırtına için verilen kırmızı alarmın da turuncuya düşürüldüğü kaydedildi.

Gün içerisinde etkisini azaltması beklenen fırtınanın özellikle Herault ve Andorre bölgelerinde etkili olduğu kaydedildi.

Fransız Meteoroloji kanalı Meteo France, ülkenin güney bölgesinde hafta sonundan bu yana etkili olan Marcel fırtınasından dolayı 37 bin haneye elektrik verilemediğini duyurdu.

Paris, 6 Şubat 17 : Fransa'da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle evler elektriksiz kaldı.

Fransa'da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle evler elektriksiz kaldı.