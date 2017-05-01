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01 Mayıs 2017 Pazartesi 10:18

Fransa'da 22 Tekne Yandı

Fransa'nın kuzey doğusunda bulunan Saint-Malo limanında çıkan yangında 22 tekne kullanılamaz hale geldi.

Fransa'da 22 Tekne Yandı
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Paris, 1 Mayıs 17 : Fransa'nın kuzey doğusunda bulunan Saint-Malo limanında çıkan yangında 22 tekne kullanılamaz hale geldi.

Ülkenin Bretagne bölgesinde turistlerin sıkça ziyaret ettiği bir şehir olan Saint-Malo'nun limanında bir teknede yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede diğer teknelere de sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen 22 tekne yarım saat içinde kullanılamaz hale geldi.

Yaklaşık bin 200 tekne kapasiteli limanın bir bölümü de yangında hasar gördü.

Meteoroloji Kurumu tarafından Fransa'nın 22 bölgesinde kuvvetli fırtına beklentisi dolayısıyla turuncu acil durum ilan edilmişti.

(AA/GÖZ/SEL)

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