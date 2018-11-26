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Fransa Cumhurbaşkanı Macron Protestodaki "savaş Sahnelerini" Kınadı

Paris, 26 Kasım 18 : Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris\'te cumartesi düzenlenen ve akaryakıt zamlarının protesto edildiği gösterideki savaş sahnelerini kınadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Protestodaki "savaş Sahnelerini" Kınadı

Paris, 26 Kasım 18 : Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris\'te cumartesi düzenlenen ve akaryakıt zamlarının protesto edildiği gösterideki savaş sahnelerini kınadı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:30
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Protestodaki

Paris, 26 Kasım 18 : Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris\'te cumartesi düzenlenen ve akaryakıt zamlarının protesto edildiği gösterideki savaş sahnelerini kınadı.

Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Bakanlar Kurulunun ardından cumartesi Paris\'te düzenlenen akaryakıt protestolarına ilişkin yaptığı açıklamada, Macron\'un gösterideki savaş sahnelerini kınadığını belirtti. 

Gösterilere ilişkin, "Avrupa tarihinde yerini bulamayan bir Fransa var." ifadesini kullanan Griveaux, hükümetin herkesi masanın etrafında toplayacağını, Fransızların sorunlarına ve görüşlerine daha duyarlı olacağını söyledi.

Hükümetin 10 gündür akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, cumartesi başta Paris\'te olmak üzere birçok kentte gösteri düzenlemişti. 

Şehrin sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees\'de çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulunmuştu. 

Polis, cadde çevresinde hasara neden olan ve birçok yeri ateşe veren göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak müdahale etmişti.

Bir grup eylemci, polis müdahalesini engellemek amacıyla bariyer kurmuş ve caddedeki taşları sökmüştü. Göstericiler ayrıca, polise şişe ve taş fırlatmıştı.

Göstericilerin gerginliği tırmandırması ve şiddet olayları başlatması üzerine güvenlik güçleri sert müdahalede bulunmuştu. 

Champs-Elysees ve çevresindeki caddelerden alevler yükselmişti. 

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, ülke genelinde düzenlenen yaklaşık bin 600 gösteriye yaklaşık 106 bin kişinin katıldığını duyurmuştu. 

(AA/ÖZ/HA)

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