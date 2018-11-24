banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
En çok yağış alan bölgeler
EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGELER
Gazimağusa yasta
GAZİMAĞUSA YASTA
Film gibi uyuşturucu operasyonu
FİLM GİBİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Akıncı ve Erhürman yarın İstanbul’a gidiyor
AKINCI VE ERHÜRMAN YARIN İSTANBUL’A...
banner282

Fransa, Benin\'e Ait 26 Sanat Eserini İade Edecek

Paris, 24 Kasım 18 : Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde sömürge döneminden kalma Benin\'e ait 26 sanat eserini iade edeceğini belirtti.

Fransa, Benin\'e Ait 26 Sanat Eserini İade Edecek

Paris, 24 Kasım 18 : Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde sömürge döneminden kalma Benin\'e ait 26 sanat eserini iade edeceğini belirtti.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:30
Fransa, Benin\'e Ait 26 Sanat Eserini İade Edecek
Paris, 24 Kasım 18 : Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde sömürge döneminden kalma Benin\'e ait 26 sanat eserini iade edeceğini belirtti.
Elysee Sarayı\'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sanat tarihçisi Benedicte Savoy ile Senegalli yazar ve akademisyen Felwine Sarr\'in Afrika ülkelerine ait sanat eserlerinin iade edilmesi için hazırladığı raporu Macron\'a sundu.
Macron, Fransa\'da sömürge döneminden kalma Benin\'e ait 26 sanat eserini iade edeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Macron, gelecek yılın ilk çeyreğinde sanat eserleri ile ilgili "değişim politikasını" belirlemek için Avrupalı ve Afrikalı ortaklarını Paris\'e davet etti.
Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, iki yıl önce ülkesine ait eserlerin iadesi için Fransa\'ya resmi talepte bulunmuştu.
Macron, geçen yıl Burkina Faso\'nun başkenti Vagadugu\'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Afrika\'ya ait eserlerin Afrikalı ülkelerde de değer görülmesi gerektiğini ve beş yıl içinde bu eserlerin iade edilmesi için şartların oluşmasını istediğini söylemişti.
Benin\'in UNESCO Daimi Temsilci Büyükelçi Irenee Zevounou\'ya göre, Fransa\'da Benin\'e ait 4 bin 500 ile 6 bin arasında eser bulunuyor.
Fransa, 1524\'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika\'nın batısı ve kuzeyinde 20\'den fazla ülkede hakimiyet kurdu. Afrika\'nın yüzde 35\'i, 300 yıl boyunca Fransa\'nın kontrolünde kaldı.
Senegal, Fildişi Sahili ve Benin gibi ülkeler o yıllarda Fransa\'nın köle ticaret merkezleri olarak kullanıldı ve bölgedeki tüm kaynaklar sömürüldü. Fransa\'nın dünya savaşlarında bağımsızlık vaadiyle kendi saflarında savaştırdığı ülkelerin başlattığı ayaklanmalar şiddetle bastırıldı. Bölgede beş asır süren kolonyal dönemde ve bağımsızlık savaşlarında 2 milyondan fazla Afrikalı hayatını kaybetti.
(AA/EMR/SEL)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab Liderleri Yarın Brexit Zirvesinde Buluşacak
Ab Liderleri Yarın Brexit Zirvesinde Buluşacak
Irak'ta Sel: 9 Ölü
Irak'ta Sel: 9 Ölü
Kolombiya'da Çikolata Ve Kakao Fuarı: Chocoshow...
Kolombiya'da Çikolata Ve Kakao Fuarı: Chocoshow...
Brent Petrol 60 Doların Altına Geriledi
Brent Petrol 60 Doların Altına Geriledi
Bm'den Kaşıkçı Soruşturması Açıklaması
Bm'den Kaşıkçı Soruşturması Açıklaması
Irak'ta Sel 7 Can Aldı
Irak'ta Sel 7 Can Aldı
İtalya'da Doktorlar Grevde
İtalya'da Doktorlar Grevde
Pakistan'da Medresede Patlama: 25 Ölü
Pakistan'da Medresede Patlama: 25 Ölü
Mali'de Fulanilere Saldırı: 9 Ölü
Mali'de Fulanilere Saldırı: 9 Ölü
Netanyahu'nun Körfez'deki Yeni Durağı Bahreyn
Netanyahu'nun Körfez'deki Yeni Durağı Bahreyn

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim