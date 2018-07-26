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Fransa ve Mısır Dışişleri Bakanları Libya krizini telefonda görüştü

Fransa ve Mısır Dışişleri Bakanları Libya krizini telefonda görüştü

26 Temmuz 2018 Perşembe 06:36
Fransa ve Mısır Dışişleri Bakanları Libya krizini telefonda görüştü

İKİ MEVKİDAŞ UZLAŞMA ADIMLARINI ELE ALDI

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın, Libya krizini görüştüğü belirtildi.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Le Drian, Şukri'yi telefonla arayarak Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili bilgi verdi. Görüşmede iki bakan, Libyalı taraflar arasında uzlaşma sağlanması için atılacak adımları ele aldı.
Le Drian görüşmede, Libya ziyaretini, demokratik sürecin önündeki engelleri aşmak, seçimlerin yapılması ve Paris Zirvesi'nde alınan kararların teyit edilmesi amacıyla gerçekleştirdiğini söyledi.
Şukri ise Mısır'ın, siyasi çözümü ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin çabalarını desteklediğini vurguladı.
Le Drian, 22 Temmuz'da Tunus'a düzenlediği ziyaretten bir gün sonra Libya'ya geçmiş ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Seyyale ile bir araya gelmişti.
Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.
BM girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.
Ülkede barış ve istikrarı tesis etmek amacıyla yerel ve uluslararası düzeyde pek çok girişimde bulunulmuş, bunların sonuncusu da geçen mayıs ayı sonunda Fransa'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Paris Zirvesi olmuştu. Zirvede, Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimlerin anayasal temellerinin atılması kararlaştırılmıştı.
 

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Son Güncelleme: 26.07.2018 10:51
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