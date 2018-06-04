Fransa sel ve fırtınaya teslim oldu

Fransa’da şiddetli yağışın sele neden olması nedeniyle 8 bölgede turuncu alarm verildi.

Yarım saatte, 1 aylık yağmur yağdı. Fransa'nın batısındaki şiddetli yağış ve fırtına su taşkınlarına neden oldu.

Yolları çamur deryasına döndüren yağışta, arabalar suya gömüldü, mağazaları su bastı. İş yeri sahipleri ve belediye ekipleri saatlerce temizlik yapmak zorunda kaldı.

Ülkenin Normandiya ve Pays de la Loire bölgelerinde fırtına tehlikesi için uyarı yapılırken, öğle saatlerinde Aube, Doubs, Eure-et-Loir, Haute-Marne, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges ve Territoire-de-Belfort bölgelerinde turuncu alarm verildi.

Turuncu alarm verilen bölgelerdeki vatandaşlara, sığınaklara gitmeleri ve elektrik kesintilerine karşı hazırlanmaları uyarısında bulunuldu.

Fransa Ulusal Meteoroloji Müdürlüğü, bir aylık yağışa eş değer şekilde 50-60 mm yağmur düştüğünü belirterek, şiddetli yağışların yarın sona ermesinin beklendiğini bildirdi.