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Fransa Polisi, Göçmen Çocukların Ayakkabılarını Parçalayıp İtalya'ya Gönderiyor...

İngiltere merkezli yardım örgütü Oxfam'ın iddiasına göre Fransız sınır polisi, gözaltına aldığı göçmen çocukları ayakkabılarını parçalayıp İtalya'ya yaya olarak gönderiyor.

Fransa Polisi, Göçmen Çocukların Ayakkabılarını Parçalayıp İtalya'ya Gönderiyor...

İngiltere merkezli yardım örgütü Oxfam'ın iddiasına göre Fransız sınır polisi, gözaltına aldığı göçmen çocukları ayakkabılarını parçalayıp İtalya'ya yaya olarak gönderiyor.

15 Haziran 2018 Cuma 18:21
Fransa Polisi, Göçmen Çocukların Ayakkabılarını Parçalayıp İtalya'ya Gönderiyor...

Fransa Polisi, Göçmen Çocukların Ayakkabılarını Parçalayıp İtalya'ya Gönderiyor

İngiltere merkezli yardım örgütü Oxfam'ın iddiasına göre Fransız sınır polisi, gözaltına aldığı göçmen çocukları ayakkabılarını parçalayıp İtalya'ya yaya olarak gönderiyor.

Oxfam'ın bugün yayımladığı raporda,Fransa'nın çocuk yaştaki Eritreli bir kadını 40 günlük bebeğiyle otoyoldan, İtalya'nın Ventimiglia sınır kasabasına yürümeye zorladığı öne sürüldü.

AÇ-SUSUZ SINIR DIŞI EDİYORLAR

Bu tür uygulamaların "yasa dışı" olduğuna dikkat çeken Oxfam, raporda Fransız polisinin bazı göçmenleri aç ve susuz olarak ve cep telefonlarındaki sim kartlarını alarak sınır dışı ettiğini kaydetti.

Örgüt 2 ay önce de Fransız polisinin sınır dışı edilebilmeleri için belgelerde refakatsız göçmen çocuklarının doğum tarihlerinin değiştirdiğini öne sürmüştü.

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POLİS AYAKKABILARININ TABANINI KESİYOR

Raporu kaleme alan Oxfam görevlisi Giulia Capitani, "Çocuklara şiddet uygulandığına dair kanıtımız yok. Ancak birçok çocuk anlamadıkları bir dilde aşağılanıyor, itilip kakılıyor. Polisin göçmenleri yıldırma yöntemlerinden biri de 'bir daha gelmeye kalkmayın' demek için ayakkabılarının tabanlarını kesmek" dedi.

İtalyan yardım kuruluşu Intersos'tan Daniela Zitarosa da "Bazı çocukların cep telefonlarına, sim kartlarına el konuluyor. Bu çocuklar ailelerini bile arayamıyor" diye konuştu.

MACRON İTALYA'YI ELEŞTİRMİŞTİ

İtalya bu hafta iki yüzlü davranmakla suçladığı Fransa'nın mülteci krizinde sorumluluğu paylaşmaya yanaşmadığını öne sürmüştü.

Fransa Cumhurbaşkaı  Emmanuel Macron da 629 göçmen taşıyan bir gemiyi limanlarına yanaştırmayan İtalya'yı eleştirmişti.

Gemiye izin vermeyen İtalya'nın göçmen karşıtı yeni İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Ocak ve Mayıs ayları arasında Fransa'nın 10 bin 524 göçmeni sınırdan geri çevirdiğini açıklamıştı.

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