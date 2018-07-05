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Fransa'nın En Zenginleri Servetlerini Üçe Katladı

Fransa'da ülkedeki en zengin 500 iş adamının servetinin son 10 yılda üçe katlanarak 650 milyar avroya ulaştığı ve avro milyarderi sayısının ilk kez yüzü aştığı ortaya çıktı.

Fransa'nın En Zenginleri Servetlerini Üçe Katladı

Fransa'da ülkedeki en zengin 500 iş adamının servetinin son 10 yılda üçe katlanarak 650 milyar avroya ulaştığı ve avro milyarderi sayısının ilk kez yüzü aştığı ortaya çıktı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 07:13
Fransa'nın En Zenginleri Servetlerini Üçe Katladı


Fransa'da ülkedeki en zengin 500 iş adamının servetinin son 10 yılda üçe katlanarak 650 milyar avroya ulaştığı ve avro milyarderi sayısının ilk kez yüzü aştığı ortaya çıktı.
Challenges dergisince bu yıl 23'üncüsü yapılan Fransa'nın en zenginleri araştırmasına derginin yarın piyasaya çıkacak sayısında yer verildi.
Derginin internet sitesinde yayımlanan araştırmaya göre, ülkedeki en zengin 500 iş adamının serveti 2018'de geçen yıla oranla yüzde 13 artış gösterirken, son 10 yılda servetin üç katı artarak 650 milyar avroya ulaştı. Araştırmada, en zenginler listesine giren milyarder sayısının da ilk defa 100'ü aştığı yer aldı.
Buna göre, 2009'da Fransa Gayrı Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) sadece yüzde 10'unu oluşturan en zengin 500 iş adamının serveti, 2018'de yüzde 30'a ulaştı.
Listenin ilk sırasında başta lüks giysi ve takı olmak üzere çok sayıda sektörde faaliyet yürüten LVMH'nin sahibi Bernard Arnault'nun, 73,2 milyar avro ile Avrupa'nın en zengin iş adamı olduğu belirtildi. Geçen yıl serveti 46,9 milyar avro olarak hesaplanan Arnault, aynı zamanda Le Parisien ve Les Echos gazetelerinin de içerisinde bulunduğu medya grubunun da sahibi.
En zenginler listesinin ilk 10'undaki iş adamlarından 6'sının lüks ve kozmetik sektöründe faaliyet yürüttüğü ortaya çıkarken, Le Monde, Le Figaro, Liberation gibi gazeteler başta olmak üzere Fransız basınını elinde tutan iş adamlarının da listenin ilk sıralarında olduğu kaydedildi.
BFMTV kanalı, 2009'da en zenginler listesine girmek için 40 milyon avro kişisel servetin yeterli olduğunu, bugün ise bu rakamın 140 milyon avro olarak hesaplandığını ve bu durumun Fransa'da zenginlerin servetine servet kattığı anlamına geldiği yorumunda bulundu.
Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke kamuoyunda "zenginlerin cumhurbaşkanı" olarak eleştiriliyor.
Odoxa-Dentsu Consulting tarafından 5 Mayıs'ta yayımlanan kamuoyu araştırmasına göre, Fransız halkının yüzde 72'si Macron'un zenginlerin cumhurbaşkanı olduğunu düşünüyor.
Eski Cumhurbaşkanı François Hollande, geçen ay katıldığı bir televizyon programında halefi Macron'un "zenginlerin değil en zenginlerin cumhurbaşkanı olduğunu" söylemişti.
 

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Son Güncelleme: 05.07.2018 10:26
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