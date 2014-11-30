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Fransa Merkez Sağında Yarışı Sarkozy Kazandı

Fransa'da ana muhalefetteki Halk Hareketi Birliği (UMP) delegeleri, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi parti başkanlığına seçti.

Fransa Merkez Sağında Yarışı Sarkozy Kazandı

Fransa'da ana muhalefetteki Halk Hareketi Birliği (UMP) delegeleri, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi parti başkanlığına seçti.

30 Kasım 2014 Pazar 08:34
Fransa Merkez Sağında Yarışı Sarkozy Kazandı
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FRANSA'DA ANA MUHALEFETTEKİ MERKEZ SAĞ HALK HAREKETİ BİRLİĞİ DELEGELERİ ESKİ CUMHURBAŞKANI NİCOLAS SARKOZY'Yİ PARTİ BAŞKANLIĞINA SEÇTİ

SARKOZY, KULLANILAN OYLARIN YÜZDE 64,5'İNİ ALDI

Fransa'da ana muhalefetteki Halk Hareketi Birliği (UMP) delegeleri, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi parti başkanlığına seçti.

Parti başkanlığı seçimi için dün başlayan ve bugün 20.00 itibarıyla sonuçlanan elektronik oylamada kullanılan oyların yüzde 64,5'ini alan Sarkozy, rakipleri Bruno Le Maire ve Herve Mariton'u geride bıraktı.

UMP Genel Merkezi'nde yapılan açıklamada, oylamaya katılım oranının yüzde 58 olduğu, Le Maire'in kullanılan oyların yüzde 29,2'unu, Mariton'un ise yüzde 6,3'ünü aldığı bildirildi. Açıklamada, elektronik olarak yapılan oy kullanma işlemlerinin, internet üzerinden yapılan siber saldırılar nedeniyle zaman zaman kısa süreli kesintilere uğradığı ancak bunun seçimin gerçekleşmesini engelleyecek düzeyde olmadığı kaydedildi.

Sonuçlar açıklandıktan sonra başkent Paris'te Vaugirard caddesinde bulunan UMP Genel Merkezi'nde toplanan partililer Sarkozy'nin seçilmesini "Başkan Nicolas" sloganı atarak kutladı.

Seçim kampanyası sırasında, seçilirse ilk olarak partinin ismini değiştirmek istediğini söyleyen Sarkozy, "Fransa'da sol iktidarla seçmenin şu ana kadar görülmemiş bir umutsuzluğa düştüğünü" belirterek, "giderek güçlenen aşırı sağ parti tehdidine karşı serece kendisinin çare olabileceği" görüşünü dile getirmişti.

Sarkozy, cumhurbaşkanı seçilirse sol iktidar döneminde kabul edilen eşcinsellere evlilik hakkı ile ilgili yasayı iptal edeceğini de ifade etmişti.

Nicolas Sarkozy, 2012 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından aldığı yenilgi ile siyaseti bıraktığını açıklamış ancak 59 yaşındaki politikacı, bir süre önce tekrar siyasete dönme kararı almıştı.

MERKEZ SAĞDA LİDERLİK KRİZİ

Merkez sağdaki UMP, Sarkozy'nin siyaseti bırakmasının ardından ciddi bir liderlik krizi içine girmişti. Eski Başbakan François Filon ile François Cope arasındaki başkanlık yarışını, kıl payı ile Cope kazanmıştı. Fillion'un, seçimlerde hile yapıldığı iddiası ile geçici olarak arkadaşlarıyla partiden ayrılması, UMP'yi bölünme noktasına getirmişi.

Cope'in bir yıl içinde tekrar seçime gitmeye razı olmasının ardından Fillon ve yandaşları partiye geri dönmüş ancak UMP içindeki liderlik krizi sona ermemişti.

Son olarak UMP ile çalışan tanıtım şirketi Bygmalion'un düzenlediği sahte faturalarla Sarkozy'nin seçim kampanyasının masraflarının karşılandığının ortaya çıkmasının ardından bu şirketle yakın ilişki içinde olduğu ortaya çıkan UMP lideri Jean François Cope, liderlik görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Cope'nin istifa etmesinin ardından daha önce başbakanlık yapan partinin üç eski ''ağır topu'' Alain Juppe, François Fillon ve Jean Pierre Rafarin, üçlü yönetimle partiye el koymuştu.

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Fransada Ana Muhalefetteki Halk Hareketi Birliği (UMP) DelegeleriEski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozyyi Parti Başkanlığına Seçti.
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