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14 Aralık 2016 Çarşamba 08:36

Fransa Meclisi Olağanüstü Hali Uzatma Kararı Aldı

Fransa Ulusal Meclisi, ülkede devam eden olağanüstü halin gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimi de kapsayacak şekilde 15 Temmuz'a kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Fransa Meclisi Olağanüstü Hali Uzatma Kararı Aldı
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Fransa Ulusal Meclisi, ülkede devam eden olağanüstü halin gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimi de kapsayacak şekilde 15 Temmuz'a kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Ulusal Mecliste dün akşam saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren tartışmalardan sonra hükümetin olağanüstü halin uzatılması konusundaki yasa tasarısı oylandı.

Olağanüstü hali uzatma kararı 32 "Hayır" oyuna karşılık 288 "Evet" oyuyla alındı. Oylamada, milletvekillerinden 5'i ise çekimser oy kullandı.

Böylece 13 Kasım 2015 tarihinde Paris'te 130 kişinin öldüğü ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıların yaşandığı akşam ilan edilen olağanüstü hal beşinci kez uzatılmış oldu.

Pazartesi günü düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına açıklama yapan Başbakan Bernard Cazeneuve, "Mevcut terör tehdidinin sürmesi ve gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ile genel seçimler yüzünden olağanüstü hal uygulamasının uzatılması kaçınılmaz." demişti.

Olağanüstü hal uygulamasının uzatılmasını öngören yasa tasarısının yarın da Senatoda tartışılarak oylanması bekleniyor.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi, nisan ve mayıs aylarında iki turlu olarak düzenlenecek. Genel seçim ise yine iki turlu olarak haziranda gerçekleşecek.

Fransa'daki olağanüstü hal uygulamaları sivil toplum örgütlerince yoğun şekilde eleştiriliyor, uygulamalar zaman zaman protesto gösterilerine neden oluyor.

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