Fransa Ligi'ndeki Maçta Tribün Bariyeri Çöktü

Yerel medyanın itfaiye yetkililerine dayandırarak verdiği bilgiye göre kazada 3'ü ağır en az 18 kişi yaralandı.

Bariyerin çökmesiyle bazı taraftarların birkaç metre yükseklikten yere düşerek, bazılarının da ezilerek yaralandığı bildirildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Amiens ile Lille arasındaki karşılaşmada tribün bariyerinin çökmesi sonucu bazı taraftarlar yaralandı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Amiens ile Lille arasındaki karşılaşmada tribün bariyerinin çökmesi sonucu bazı taraftarlar yaralandı.