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01 Ekim 2017 Pazar 09:02

Fransa Ligi'ndeki Maçta Tribün Bariyeri Çöktü

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Amiens ile Lille arasındaki karşılaşmada tribün bariyerinin çökmesi sonucu bazı taraftarlar yaralandı.

Fransa Ligi'ndeki Maçta Tribün Bariyeri Çöktü
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3’Ü AĞIR 18 YARALI VAR

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Amiens ile Lille arasındaki karşılaşmada tribün bariyerinin çökmesi sonucu bazı taraftarlar yaralandı.

Amiens, 8. hafta mücadelesinde Licorne Stadı'nda Lille ile karşılaştı. Mücadelenin 15. dakikasında konuk ekipte forma giyen Fode Ballo-Toure'nin attığı gol sonrasında Lille tribünlerinde sevinç gösterisi yapan taraftarların önlerindeki bariyer çöktü.

Bariyerin çökmesiyle bazı taraftarların birkaç metre yükseklikten yere düşerek, bazılarının da ezilerek yaralandığı bildirildi.

Yerel medyanın itfaiye yetkililerine dayandırarak verdiği bilgiye göre kazada 3'ü ağır en az 18 kişi yaralandı.

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