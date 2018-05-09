Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100781
ALTIN
182.160
DOLAR
4.3128
STERLİN
5.8520
EURO
5.1128
Sardu teminata bağlandı
SARDU TEMİNATA BAĞLANDI
Sahte emlakcı yakalandı
SAHTE EMLAKCI YAKALANDI
Sahte transkiript ile kayıt yapacaktı
SAHTE TRANSKİRİPT İLE KAYIT YAPACAKTI
DP’nin Lefkoşa Belediyesi Başkan adayı Gencay Eroğlu
DENKTAŞ: “BUGÜN ARTIK DÜĞMEYE BASMIŞ...
banner256
Flaş Haber
Eroğlu resmen aday
Kapat

“Fransa İran'daki çıkarlarını korumak için elinden geleni yapacak“

Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararından sonra bu ülkedeki çıkarlarını korumak için elinden gelen her şeyi yapacağını açıkladı.

“Fransa İran'daki çıkarlarını korumak için elinden geleni yapacak“

Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararından sonra bu ülkedeki çıkarlarını korumak için elinden gelen her şeyi yapacağını açıkladı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:53
“Fransa İran'daki çıkarlarını korumak için elinden geleni yapacak“

Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararından sonra bu ülkedeki çıkarlarını korumak için elinden gelen her şeyi yapacağını açıkladı.

Kamu yayıncısı France Info'da yer alan haberde, konuyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee kaynaklarına dayandırılan bilgiye yer verildi.

Haberde, İran'da yatırımı olan veya ticaret yapan Fransız ve Avrupalı şirketlerle bir araya gelinerek durum değerlendirmesi yapılacağı ve söz birliği içerisinde ABD tarafına mesaj verileceği kaydedildi.

Haberde ayrıca, "Fransa Cumhurbaşkanlığı, İran'daki Fransız ve Avrupalı şirketlerin çıkarlarını korumak amacıyla elinden gelen her şeyi yapacak." ifadelerine yer verildi.

Avrupalı şirketlerin İran ile ticari ilişkilerinde dolar yerine avroya geçişlerinin gündemde olduğu belirtiliyor. Fransa yönetiminin, bu konuyu değerlendirdiği ve gelecek günlerde buna dair görüşmelerin gündeme geleceği öğrenildi.

"ABD KENDİNİ GEZEGENİN EKONOMİ JANDARMASI OLARAK GÖRMESİN"

Öte yandan Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de France Culture radyosunda yaptığı açıklamada, Fransa'nın 2015'ten sonra İran ile ticaret hacmini üçe katladığını aktararak, "ABD'nin kendini gezegenin ekonomi jandarması olarak görmesinin kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Trump'ın kararının uluslararası güvenlik için olduğu kadar, ekonomik açıdan da yanlış bir karar olduğunu belirten Le Maire, kararın Total, Sanofi, Renault ve Peugeot başta olmak üzere Fransız şirketlerine olumsuz etkilerinin olacağını kaydetti.

Le Maire, ABD'nin 2003'te Irak'a müdahalesinin bir felakete neden olduğunu hatırlatarak, İran ile varılan anlaşmanın bozulmasının benzer sonuçları doğurabileceği uyarısında bulundu.

Avrupalı uçak imalatçısı Airbus, İran ile 20,8 milyar dolar değerinde 100'den fazla uçak satış anlaşması imzalamıştı. Fransız petrokimya şirketi Total ise, Güney Pars bölgesinde petrol faaliyetinde bulunmak için 5 milyar avroluk anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

Fransız otomotiv kuruluşlarının da İran'da 2015 anlaşması sonrası önemli yatırım hamleleri bulunuyor. Ülkede geçen yıl 160 bin adet araç satan Renault'un dışında Peugeot ve Citroen markalarını elinde bulunduran PSA, İran otomobil pazarının yüzde 30'una hakim.

 

Son Güncelleme: 09.05.2018 19:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'da Başörtüsüyle Öğretmenlik Talebine Ret!
Almanya'da Başörtüsüyle Öğretmenlik Talebine Ret!
"Putin Netanyahu İle Görüştü"
"Putin Netanyahu İle Görüştü"
Trump'tan Kuzey Kore Açıklaması!
Trump'tan Kuzey Kore Açıklaması!
Meksika'da Askerlere Pusu: 3 Ölü!
Meksika'da Askerlere Pusu: 3 Ölü!
Merkel, İran'la Anlaşmaya Bağlı Kalacak
Merkel, İran'la Anlaşmaya Bağlı Kalacak
Manchester Unıted Marka Değerinde Şampiyonluğunu Korudu
Manchester Unıted Marka Değerinde Şampiyonluğunu Korudu
İtalya'da Siyaset Çıkmazı Erken Seçimi Zorunlu Kılıyor
İtalya'da Siyaset Çıkmazı Erken Seçimi Zorunlu Kılıyor
Vietnam'dan Çin'e Yapay Adacık Çağrısı
Vietnam'dan Çin'e Yapay Adacık Çağrısı
Trump'ın Nükleer Anlaşma Kararına Dünyadan Tepkiler
Trump'ın Nükleer Anlaşma Kararına Dünyadan Tepkiler
Malezya’da Oy Kullanma İşlemi Sona Erdi
Malezya’da Oy Kullanma İşlemi Sona Erdi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim