“Fransa İran'daki çıkarlarını korumak için elinden geleni yapacak“

Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararından sonra bu ülkedeki çıkarlarını korumak için elinden gelen her şeyi yapacağını açıkladı.



Kamu yayıncısı France Info'da yer alan haberde, konuyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee kaynaklarına dayandırılan bilgiye yer verildi.



Haberde, İran'da yatırımı olan veya ticaret yapan Fransız ve Avrupalı şirketlerle bir araya gelinerek durum değerlendirmesi yapılacağı ve söz birliği içerisinde ABD tarafına mesaj verileceği kaydedildi.



Haberde ayrıca, "Fransa Cumhurbaşkanlığı, İran'daki Fransız ve Avrupalı şirketlerin çıkarlarını korumak amacıyla elinden gelen her şeyi yapacak." ifadelerine yer verildi.



Avrupalı şirketlerin İran ile ticari ilişkilerinde dolar yerine avroya geçişlerinin gündemde olduğu belirtiliyor. Fransa yönetiminin, bu konuyu değerlendirdiği ve gelecek günlerde buna dair görüşmelerin gündeme geleceği öğrenildi.



"ABD KENDİNİ GEZEGENİN EKONOMİ JANDARMASI OLARAK GÖRMESİN"



Öte yandan Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de France Culture radyosunda yaptığı açıklamada, Fransa'nın 2015'ten sonra İran ile ticaret hacmini üçe katladığını aktararak, "ABD'nin kendini gezegenin ekonomi jandarması olarak görmesinin kabul edilemez olduğunu" söyledi.



Trump'ın kararının uluslararası güvenlik için olduğu kadar, ekonomik açıdan da yanlış bir karar olduğunu belirten Le Maire, kararın Total, Sanofi, Renault ve Peugeot başta olmak üzere Fransız şirketlerine olumsuz etkilerinin olacağını kaydetti.



Le Maire, ABD'nin 2003'te Irak'a müdahalesinin bir felakete neden olduğunu hatırlatarak, İran ile varılan anlaşmanın bozulmasının benzer sonuçları doğurabileceği uyarısında bulundu.



Avrupalı uçak imalatçısı Airbus, İran ile 20,8 milyar dolar değerinde 100'den fazla uçak satış anlaşması imzalamıştı. Fransız petrokimya şirketi Total ise, Güney Pars bölgesinde petrol faaliyetinde bulunmak için 5 milyar avroluk anlaşma yapıldığını duyurmuştu.



Fransız otomotiv kuruluşlarının da İran'da 2015 anlaşması sonrası önemli yatırım hamleleri bulunuyor. Ülkede geçen yıl 160 bin adet araç satan Renault'un dışında Peugeot ve Citroen markalarını elinde bulunduran PSA, İran otomobil pazarının yüzde 30'una hakim.



