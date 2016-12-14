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14 Aralık 2016 Çarşamba 12:27

Fransa Halep İçin BM Gözlemcileri İstiyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Halepli sivillerin şehri terk etmesini izlemek üzere Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcilerinin görev yapması çağrısında bulundu.

Fransa Halep İçin BM Gözlemcileri İstiyor
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FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI AYRAULT: - "FRANSA BU TAHLİYEYİ İZLEMEK İÇİN BM GÖZLEMCİLERİNİN GÖREV YAPMASINI İSTEMEKTEDİR"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Halepli sivillerin şehri terk etmesini izlemek üzere Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcilerinin görev yapması çağrısında bulundu.

France 2 televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ayrault, Halep'teki sivillerin tahliyesinin güvenli bir şekilde sağlanması gerektiğini bildirdi.

Bölgedeki durumu "tam bir karmaşa" olarak niteleyen Ayrault, "Halkınızı katlederseniz kazanmış olmazsınız." dedi.

"Fransa bu tahliyeyi izlemek için BM gözlemcilerinin görev yapmasını istemektedir." diye konuşan Ayrault, bölgede ayrıca Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi kurumlara da ihtiyaç olduğunu söyledi.

Halep'te dün Esed rejimi güçleri ile muhalefet arasında Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı ve sivillerin bölgeden çıkarılacağı bildirilmişti.

Ancak ateşkes anlaşmasına rağmen bölgeden sivil halka yönelik katliamlara ilişkin haberler ve görüntüler gelmeye devam ediyor.

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