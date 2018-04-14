FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI: "SURİYE'DE HEDEFE ULAŞILDI. BU AŞAMADA YENİ BİR SALDIRI GÜNDEMDE DEĞİL"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'de hedefe ulaşıldığını, Esed rejiminin kimyasal kapasitesinin önemli bir bölümünün yok edildiğini ve bu aşamada yeni bir saldırının gündemde olmadığını açıkladı.



Le Drian, BFMTV kanalında katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.



Suriye'de Esed rejimine ait kimyasal hedeflerin daha önceden belirlendiğini ve bunlarla ilgili çalışmaların yapıldığını aktaran Le Drian, "Belirlenen hedeflere ulaşıldı. Esed rejiminin kimyasal varlığının önemli bir kısmı yok edildi." dedi.



Le Drian, dün geceki operasyonun tek aşamalı bir saldırı olduğunu ve bu aşamada devamının gündemde olmadığını dile getirirken, ancak "Fransa tarafından belirlenen kırmızı çizginin yeniden aşılması durumunda" yeni saldırıların gündeme geleceğini kaydetti.



ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.



Fransa, Akdeniz'deki savaş gemisinden atılan füzeler ve Fransa'daki hava üslerinden kalkan Rafale tipi uçaklarla operasyona katılmıştı.