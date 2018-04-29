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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Mısır'da

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Filistin ve Suriye konularını görüştüğü belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Mısır'da

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Filistin ve Suriye konularını görüştüğü belirtildi.

29 Nisan 2018 Pazar 15:42
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Mısır'da

 Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Filistin ve Suriye konularını görüştüğü belirtildi.

Arap Birliğinden yayımlanan yazılı açıklamada, Le Drian ve Gayt'ın Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldikleri kaydedildi.

Görüşmede ağırlıklı olarak Filistin konusu ve Suriye krizindeki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Ebu Gayt, Filistin konusunda Fransa'nın başta başkenti doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gibi halkın meşru taleplerinin gerçekleşmesi için önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.

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Ebu Gayt ayrıca Fransa Dışişleri Bakanından İsrail tarafına uluslararası kararlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Filistinlilere yönelik artarak devam eden saldırılarını durdurması için baskı yapmasını istedi.

Le Drian ise ülkesinin iki devletli çözümden yana olan tavrını yineleyerek, Kudüs'ün yasal ve tarihi durumuna zarar veren hiçbir değişikliği kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Ebu Gayt ve Le Drian Yemen, İran'la imzalanan nükleer anlaşma, Libya, Suriye krizi ve ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 


Son Güncelleme: 29.04.2018 21:31
Anahtar Kelimeler:
FransaMısırArapBirliği
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