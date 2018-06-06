banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95645
ALTIN
191.474
DOLAR
4.5940
STERLİN
6.1672
EURO
5.4057
Kavurucu sıcaklar geliyor
KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR
Balayını cezaevinde geçirecek
BALAYINI CEZAEVİNDE GEÇİRECEK
Dikkat Yarın Elektrik Kesintisi Olacak!
Yarın elektrik kesintisi var...
Bağış yalanı!
BAĞIŞ YALANI!
banner282

Fransa'dan İran ve İsrail Açıklaması!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın nükleer faaliyetlere yeniden başlamasının 2015'te varılan nükleer anlaşmaya aykırı olmadığını belirterek, "Eğer daha ileri bir seviyeye geçilirse anlaşma bozulur." dedi.

Fransa'dan İran ve İsrail Açıklaması!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın nükleer faaliyetlere yeniden başlamasının 2015'te varılan nükleer anlaşmaya aykırı olmadığını belirterek, "Eğer daha ileri bir seviyeye geçilirse anlaşma bozulur." dedi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 11:07
Fransa'dan İran ve İsrail Açıklaması!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın nükleer faaliyetlere yeniden başlamasının 2015'te varılan nükleer anlaşmaya aykırı olmadığını belirterek, "Eğer daha ileri bir seviyeye geçilirse anlaşma bozulur." dedi.

Le Drian, Europe 1 radyosunda katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İran yönetiminin nükleer faaliyetlere yeniden başlanması yönündeki kararına dair bir soruya Le Drian, "Kırmızı çizgilerle temas etmek tehlikelidir. Bugün İran'ın uranyum zenginleştirme inisiyatifi tamamen Viyana anlaşması çerçevesindedir. Dün ilan edilen karar anlaşmaya aykırı değildir. Eğer daha ileri bir seviyeye geçilirse anlaşma bozulur." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın bozulması durumunda Avrupalıların sessiz kalmayacağını kaydeden Le Drian, bu durumda yeni yaptırımların gündeme geleceğini bildirdi.

Le Drian, "Biz anlaşmayı korumak istiyoruz. İran ile bu yönde çalışıyoruz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) kontrolleri sürdürüyor. İran taahhütlerine tamamen uyuyor." şeklinde konuştu.

banner277
Öte yandan Suriye konusunda çabaların ilerleme kaydedilmesine yaramadığını vurgulayan Fransız bakan, konunun dün Paris'te bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından görüşüldüğünü kaydetti.

"İSRAİL'E BÜYÜK BAĞLILIĞIMIZ VAR"

Le Drian, Netanyahu'nun son dönemde üçüncü kez Paris'i ziyaret ettiğini hatırlatarak, "İsrail'e büyük bağlılığımız var. Netanyahu üçüncü kez Cumhurbaşkanı Macron'u ziyarete geldi. (İsrail) Büyük bir demokrasidir." dedi. 

İran Lideri Hamaney, önceki gün yaptığı açıklamada, İran'ın hem yaptırımları hem de nükleer faaliyetlerden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini dile getirmiş, 190 bin santrifüjün üretilmesi için hazırlıkların başlaması talimatını vermişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de, ülkesinin nükleer faaliyetleri kapsamında 190 bin santrifüj üretmek için altyapı çalışmalarına başlamasının, P5+1 ülkeleriyle imzalanan nükleer anlaşmaya aykırı olmadığını belirtmişti.

 


banner288
Son Güncelleme: 06.06.2018 14:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'den Abd'ye
Çin'den Abd'ye "güney Çin Denizi'nde Provokasyona Son Verin" Çağrısı
Elysee Sarayı Ticari Marka Olarak Tescil Edildi
Elysee Sarayı Ticari Marka Olarak Tescil Edildi
Bulgaristan'da Başbakan Yardımcısının Eşinden Irkçı Paylaşım
Bulgaristan'da Başbakan Yardımcısının Eşinden Irkçı Paylaşım
NATO'dan “Münbiç“ Açıklaması!
NATO'dan “Münbiç“ Açıklaması!
AB'den Arama ve Mesajlara Tavan Fiyat Hazırlığı!
AB'den Arama ve Mesajlara Tavan Fiyat Hazırlığı!
Çin'de Demir Madenindeki Patlama!
Çin'de Demir Madenindeki Patlama!
Malezya'da 358 Bin Araçta Hatalı Hava Yastığı Belirlendi!
Malezya'da 358 Bin Araçta Hatalı Hava Yastığı Belirlendi!
Ürdün'deki Tartışmalı vergi Yasası Protestoları 7 Günü Doldurdu!
Ürdün'deki Tartışmalı vergi Yasası Protestoları 7 Günü Doldurdu!
Nikaragua'daki Hükümet Karşıtı Protestolarda 5 Ölü!
Nikaragua'daki Hükümet Karşıtı Protestolarda 5 Ölü!
Kenya'da 10 Kişiyi Taşıyan Uçak Kayboldu!
Kenya'da 10 Kişiyi Taşıyan Uçak Kayboldu!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim