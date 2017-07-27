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27 Temmuz 2017 Perşembe 10:13

Fransa'daki Orman Yangınları

Fransa'nın güneyindeki farklı bölgelerle Korsika adasında 2 gün önce başlayan orman yangınlarının giderek büyüdüğü ve yaklaşık 5 bin hektarlık alanın yandığı belirtildi.

Fransa'daki Orman Yangınları
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ÜLKENİN GÜNEYİNDEKİ FARKLI BÖLGELERDE VE KORSİKA ADASINDA 2 GÜN ÖNCE BAŞLAYAN ORMAN YANGINLARININ GİDEREK BÜYÜDÜĞÜ VE YAKLAŞIK 5 BİN HEKTARLIK ALANIN YANDIĞI BELİRTİLDİ

SÖZ KONUSU BÖLGELERDE BUGÜN YENİ YANGINLAR ÇIKTIĞI VE MARSİLYA YAKINLARINDAKİ CARRO'DA 400'TEN FAZLA KİŞİNİN TAHLİYE EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

 Fransa'nın güneyindeki farklı bölgelerle Korsika adasında 2 gün önce başlayan orman yangınlarının giderek büyüdüğü ve yaklaşık 5 bin hektarlık alanın yandığı belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki farklı bölgeler ve Korsika adasında 2 gün önce başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yanan ormanlık alanların büyüklüğü 3 bin hektardan yaklaşık 5 bin hektara ulaştı.

Var bölgesindeki yangın nedeniyle 10 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

FARKLI NOKTALARDA YENİ YANGINLAR ÇIKTI

Haberlere göre, yine güney bölgelerindeki farklı noktalarda bugün yeni yangınlar çıktı ve Marsilya yakınlarındaki Carro'da 400'ten fazla kişi tahliye edildi.

Bu akşam Var bölgesine gitmesi beklenen Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yaptığı açıklamada, yangınların söndürülebilmesi için 6 söndürme uçağına 2 yeni uçağın daha eklendiğini, itfaiye ekiplerinin de sayılarının artırılacağını bildirdi.

Fransa'nın güneyindeki Vaucluse, Alpes-Maritimes ve Var bölgeleri ile Korsika adasında çıkan yangınlarda 19 kişi yaralanmıştı. Yangınlara müdahale için Avrupa Birliği'nden 2 yangın söndürme uçağı talep edilmişti.

Uzmanlar, bu yaz ve gelecek yıllarda küresel ısınma nedeniyle orman yangınlarının artacağını belirtiyor.

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