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Fransa'da yeni grev dalgası alarmı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ülkeyi yeniden yapılandırma politikalarına karşı demiryolu sendikaları yeni bir grev çağrısı yaptı. Güvenlik güçleri, ülke çapında alarma geçti.

Fransa'da yeni grev dalgası alarmı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ülkeyi yeniden yapılandırma politikalarına karşı demiryolu sendikaları yeni bir grev çağrısı yaptı. Güvenlik güçleri, ülke çapında alarma geçti.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:25
Fransa'da yeni grev dalgası alarmı

Fransa'da yeni grev dalgası alarmı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ülkeyi yeniden yapılandırma politikalarına karşı demiryolu sendikaları yeni bir grev çağrısı yaptı. Güvenlik güçleri, ülke çapında alarma geçti.

Fransa'da demiryolu işçileri ile başlayan, kısa süre sonra memurların, öğrencilerin hatta emeklilerin desteğiyle kitlesel bir isyana dönüşen grevler ve protestolar, SUD-Rail sendikasının çağrısı ile yeniden başlıyor.

Demiryolu İşletmesi SNCF çalışanlarının yeniden sokağa çıkma hazırlıkları yapması üzerine ülkedeki tüm güvenlik güçleri kırmızı alarma geçti.

Geçtiğimiz mart ayından bu yana Başkent Paris olmak üzere ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri ve polisin "orantısız güç kullanımı" sebebiyle sokaklarda tansiyon düşmedi. 

Fransız hükümeti, 2022 Kamu Planı adı verilen politikası çerçevesinde 120 bin memur kadrosunda kesintiye gitmeye hazırlanıyor. Ülkede yaklaşık 5,5 milyon olan memur sayısındaki bu kesintiyle hükümet, 2020'den itibaren yılda 4,5 milyar euro tasarruf yapmayı planlıyor.

Polis şiddeti protesto ateşini körükledi

Çalışanların gösterileri ile savaş alanına dönen Fransa'da 22 yaşındaki göçmen kökenli bir gencin polis tarafından öldürülmesi protestoları daha da alevlendirdi. 

Nantes kentinde yaşanan olayın ardından başlayan gösteriler ve sokak çatışmaları devam ediyor.

Kentte iki gündür çok sayıda aracın ve kamuya ait binanın zarar gördüğü, sokak çatışmalarının sürdüğü öğrenildi. 

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