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Fransa'da Üniversiteye Tahliye Operasyonu!

Fransa'nın kuzeybatısında bulunan Rennes-2 Üniversitesine operasyon düzenleyen polis, eğitim reformunu protesto amacıyla yaklaşık bir aydır işgal eylemi yapan öğrencileri tahliye etti.

Fransa'da Üniversiteye Tahliye Operasyonu!

Fransa'nın kuzeybatısında bulunan Rennes-2 Üniversitesine operasyon düzenleyen polis, eğitim reformunu protesto amacıyla yaklaşık bir aydır işgal eylemi yapan öğrencileri tahliye etti.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:02
Fransa'da Üniversiteye Tahliye Operasyonu!


Fransa'nın kuzeybatısında bulunan Rennes-2 Üniversitesine operasyon düzenleyen polis, eğitim reformunu protesto amacıyla yaklaşık bir aydır işgal eylemi yapan öğrencileri tahliye etti.

Rennes-2 Üniversitesi Rektörü Olivier David, yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerinde üniversitede polis tarafından operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonun, yaklaşık bir aydır eğitim reformunu protesto amacıyla üniversite binalarını işgal eden öğrencilere yönelik olduğunu ifade eden David, tahliyenin sorunsuz sona erdiğini kaydetti.

David, 17, 18 ve 19 Mayıs'ta üniversitede yıl sonu sınavlarının yapılacağı hatırlatarak, işgalci öğrencilerin sınav döneminde işgale devam etme kararı aldıklarını ve rektörlüğün, işgalcilerin tahliye edilmesi amacıyla polise başvurduğunu bildirdi.

SINAVLAR YAPILAMADI

Ülkenin güneyinde bulunan Lyon-Lumiere-2 ve Aix-Marseille üniversitelerinde bugün başlaması planlanan sınavların eylemler nedeniyle yapılamadığı açıklandı.

Le Monde gazetesi, Lyon'daki sınavların, üniversitenin iki kampüsünde protestocu öğrencilerin girişleri kapatması sonucu ertelendiğini yazdı.

Haberde ayrıca Marsilya'da bulunan Aix-Marseille Üniversitesinin Canebiere kampüsünde öğrenciler ve güvenlik güçleri arasında olaylar çıktığı ve sınava girmek için bekleyen 700 öğrencinin kampüse giremediği belirtilerek, üniversite yönetiminin çıkan olaylar sonrası sınavları ileri bir tarihe ertelediği kaydedildi.

Limoges kentinde ise bir aydan beri işgal edilen Edebiyat ve Beşeri Bilimler fakültelerinde bugün başlayacağı duyurulan sınavların eylemler nedeniyle yapılamadığı öğrenildi.

Üniversite yönetimlerinin, gerekli çalışmaları yaparak sınavların hangi tarihlerde yapılacağı konusunda öğrencileri bilgilendireceği belirtildi.

Fransa'da üniversiteye giriş ve eğitimle ilgili konuları düzenleyen yasa tasarısı şubat ayında Ulusal Mecliste görüşülerek kabul edilmişti.

Çoğunluğu nisan ayında olmak üzere ülkedeki çok sayıda üniversitede, reformu protesto eden öğrenciler blokaj ve işgal eylemlerine başlamıştı.

Polis, daha önce işgal eylemlerinin devam ettiği başta Paris, Nancy, Metz, Grenoble, Montpellier, Lyon, Toulouse ve Strasbourg üniversiteleri olmak üzere çok sayıda fakülte ve kampüse baskınlar düzenleyerek eylemleri sonlandırmıştı.

 

Son Güncelleme: 14.05.2018 15:11
Anahtar Kelimeler:
FransaÜNİVERSİTETahliye
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