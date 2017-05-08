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08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:39

Fransa'da "Sıfır Beden" Mankene Yasak Geldi

Fransa'da 'Sıfır Beden' Mankene Yasak Geldi
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FRANSA'DA BİR MANKENİ, SAĞLIKLI VÜCUT ÖLÇÜLERİNDE OLDUĞUNA İLİŞKİN DOKTOR RAPORU BULUNMADAN ÇALIŞTIRAN İŞVERENE 75 BİN EURO’YA KADAR PARA VE 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI VERİLEBİLECEK

 Fransa'da sağlıklı vücut ölçülerine sahip olmayan ve "sıfır beden" olarak tarif edilen ölçülerdeki mankenler artık çalışamayacak.

Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, Fransa'da bir mankeni, sağlıklı vücut ölçülerinde olduğuna ilişkin doktor raporu bulunmadan çalıştıran işverene 75 bin Euro’ya kadar para ve altı aya kadar hapis cezası verilebilecek.

Fransa Ulusal Meclisi tarafından 2015 yılında kabul edilen yasanın yürürlüğe girmesiyle anoreksianevrosa olarak bilinen yeme bozukluğu gibi hastalıkların önüne geçilmesi planlanıyor.

Yasa ayrıca dergi ve gazetelerde yer alan model fotoğraflarında mankenlerin vücut ölçülerini zayıf gösterecek bazı değişiklikler yapılması halinde, fotoğraflar üzerinde değişiklik yapıldığı ibaresinin fotoğrafın kenarına eklenmesini de öngörüyor.

Düzenlemenin moda etkinlikleri ile bilinen Paris'te bu etkinliklerin maliyetlerini artıracağı tahmin ediliyor.

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