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26 Ocak 2017 Perşembe 16:17

Fransa'da Şekerli İçeceklere Kısmi Yasak Getiriliyor

Fransa'da Şekerli İçeceklere Kısmi Yasak Getiriliyor
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RESTORANLARDA VE OKULARDA, ŞEKERLİ İÇECEKLERİN ÜCRETSİZ İKRAMI VE İNDİRİMLİ SATILMASI YASAKLANACAK

Fransa'da ilave şeker veya renklendirici içeren içecekler okullarda ve restoranlarda kısmen yasaklanacak.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararda, okul, otel, tatil köyü ve restoranlarda, ilave şeker ve sentetik renklendirici içeren içeceklerin, ücretsiz dağıtımı, indirimli ve promosyonlu satışının yasaklanacağı duyuruldu.

Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek uygulamanın kapsamına, ilave şeker, ilave renklendirici içeren gazlı ve gazsız tüm içecekler giriyor.

Obezite ve diyabetle mücadele amacıyla başlatılan uygulamaya, açık büfelerde sınırsız dağıtılan şeker ilaveli içeceklerin de dahil olduğu bildirildi.

Karar, geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığınca, Dünya Sağlık Örgütünün, özellikle gençlerde obezite ile mücadele kapsamındaki tavsiyesiyle alınmıştı.


 
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