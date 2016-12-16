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16 Aralık 2016 Cuma 14:46

Fransa'da Posta İdaresi Drone Kullanacak

Fransa Posta İdaresi (La Poste) gönderimlerinde drone olarak bilinen insansız hava araçlarını kullanacak.

Fransa'da Posta İdaresi Drone Kullanacak
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Fransa Posta İdaresi (La Poste) gönderimlerinde "drone" olarak bilinen insansız hava araçlarını kullanacak.

Fransa Sivil Havacılık Kurumundan (DGAC) yapılan açıklamada La Poste'a haftada bir kez ülkenin güneyindeki Var bölgesinde koli gönderimleri için "drone" kullanmasına izin verildiği bildirildi.

Açıklamada La Poste'un Var bölgesinde belirlenen 15 kilometre uzunluğundaki hava sahasında 2 yıl süren testler sonrası "drone" kullanmaya hak kazandığı belirtildi. La Poste'un kullanacağı "drone"lar saatte 30 kilometre hızla en fazla 3 kilogram ağırlığındaki kolilerin teslimatını gerçekleştirebiliyor ve tehlike anında otomatik paraşüt devreye giriyor.

ABD'li internet alışveriş devi Amazon şirketi de bugün İngiltere'de ilk "drone"la teslimatını gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler
FransaDrone
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