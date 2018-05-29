Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105113
ALTIN
189.913
DOLAR
4.5441
STERLİN
6.0257
EURO
5.2469
Kocasının paylaşımına öfkelenip çocuğunu öldürdü
Son Dakika
KOCASININ PAYLAŞIMINA ÖFKELENİP ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
DİKKAT YARIN ELEKTRİK KESİNTİ VAR.
Küçük Ercan'ın cenazesi hüzne boğdu
Son Dakika
KÜÇÜK ERCAN’IN CENAZESİ HÜZNE BOĞDU!
Mahram tutuksuz yargılanacak
MAHRAM TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Fransa'da Polisler de “Yeter Artık“ Dedi!

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı sokağa çıkma kararı alan sektörlere son olarak bir emniyet müdürlüğü binası önünde toplanan polisler katıldı.

Fransa'da Polisler de “Yeter Artık“ Dedi!

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı sokağa çıkma kararı alan sektörlere son olarak bir emniyet müdürlüğü binası önünde toplanan polisler katıldı.

29 Mayıs 2018 Salı 19:22
Fransa'da Polisler de “Yeter Artık“ Dedi!

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı sokağa çıkma kararı alan sektörlere son olarak bir emniyet müdürlüğü binası önünde toplanan polisler katıldı.
Başkent Paris'in 13. bölge emniyet müdürlüğü binasının önünde toplanan yüzden fazla polis memuru, gösteri düzenledi.
Cumhurbaşkanı Macron ve hükümetin politikalarını eleştiren polisler, çalışma şartlarının ağırlığı ve maddi sorunlar nedeniyle "Yeter artık." deme noktasına geldiklerini söyledi.

banner277
Polisler, çalışma saatlerinin fazlalığından ve son dakika görevlerinin bıktırıcı hale geldiğinden yakınarak, çok geç saatlere kadar çalıştıklarını ve bu nedenle aile veya özel hayatlarının kalmadığını dile getirdi.
Yeni güvenlik görevlisi istihdamı için kadro açılması çağrısında da bulunan polislerden üçü, pijama ile bina önüne yerleştirilen bir yatağa girerek hükümeti protesto etti.
Fransa'da Macron ve hükümetin uygulamalarına tepki amacıyla çok sayıda sektör çalışanı yaklaşık 3 aydır grev ve gösteri düzenliyor.
 


Son Güncelleme: 29.05.2018 22:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Shakira, Tel Aviv'de Vereceği Konserini, İsrail Katliamına Tepki Olarak İptal Etti
Shakira, Tel Aviv'de Vereceği Konserini, İsrail Katliamına Tepki Olarak İptal Etti
NATO yeni karargahının kapılarını açtı...
NATO yeni karargahının kapılarını açtı...
Trump, Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyareti doğruladı
Trump, Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyareti doğruladı
İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü!
İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü!
Dünyanın en yaşlı insanı sigarayı bırakmak istiyor...
Dünyanın en yaşlı insanı sigarayı bırakmak istiyor...
Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!
Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!
AB Ekonomisinde İtalya Krizi!
AB Ekonomisinde İtalya Krizi!
İranlı Kadın Beşiz Bebek Dünyaya Getirdi...
İranlı Kadın Beşiz Bebek Dünyaya Getirdi...
Sırbistan'da Kabine Revizyonu!
Sırbistan'da Kabine Revizyonu!
“Avrupa Yanlısı Bir İtalya İstiyoruz“
“Avrupa Yanlısı Bir İtalya İstiyoruz“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim