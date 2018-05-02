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Fransa'da olaylı 1 Mayıs!

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 1 Mayıs gösterilerinde polisle göstericiler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Göstericiler birçok yeri ateşe verdi. Olaylarda 200 kişi gözaltına alındı

Fransa'da olaylı 1 Mayıs!

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 1 Mayıs gösterilerinde polisle göstericiler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Göstericiler birçok yeri ateşe verdi. Olaylarda 200 kişi gözaltına alındı

02 Mayıs 2018 Çarşamba 00:42
Fransa'da olaylı 1 Mayıs!

Fransa'da olaylı 1 Mayıs! Göstericiler polisle çatıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 1 Mayıs gösterilerinde polisle göstericiler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Göstericiler birçok yeri ateşe verdi. Olaylarda 200 kişi gözaltına alındı

Başkent Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde, Bastille Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İtalya Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

AA'nın aktardığına göre; yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki yürüyüş güzergahının başlarında kontrolden çıkan bir grup, çevredeki mağazalara ve restoranlara şişe, taş ve molotof kokteylleri ile saldırdı. Bir dükkana molotof kokteyli ile saldıran maskeli göstericiler, burada yağma girişiminde bulunurken, aynı sokak üzerindeki bir otomobil bayisi ve bir sürücü kursunu da ateşe verdi.

Çıkan olaylar üzerine yürüyüşün sona ereceği İtalya Meydanı'nda bekleyen güvenlik görevlileri, olay yerine sevk edilirken, sendika temsilcileri, yürüyüşü durdurma kararı aldı. Kısa bir süre olayların yatışmasını bekleyen organizatörler, geri dönme ve yürüyüşü Lyon Garı'nda sonlandırma kararı alındığını açıkladı.

200 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Paris Emniyet Müdürlüğü, yürüyüşe organizasyon komitesi korteji dahilinde 20 bin, kortej dışında ise 14 bin 500 kişinin katıldığını, bin 200 maskeli holiganın etkisiz hale getirildiğini ve 200'ünün gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, şiddet olaylarını kınadığını belirterek, "Kamu düzenini bozan bu kişilerin yakalanması ve şiddet eylemlerinin sona erdirilmesi için gerekli adımlar atıldı." dedi.

Aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Lideri Jean-Luc Mélenchon, sosyal medyada yayımladığı bir mesajda, 1 Mayıs gösterilerindeki şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, saldırıların "Şüphesiz aşırı sağ grupların işi" yorumunda bulundu.

Aşırı sağ Ulusal Cephe Partisi (FN) Lideri Marine Le Pen ise saldırganların aşırı sol gruplar olduğunu iddia ederek, "Bu aşırı sol milisler uzun zaman önce dağıtılmalıydı." açıklamasını yaptı.

Ülkede çok sayıda kentte düzenlenen gösteri ve yürüyüşlerde de şiddet olayları çıktı. Fransa'nın kuzeybatısında bulunan Rennes kentinde göstericilere müdahale eden polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile dağılmakta direnen göstericilere coplu müdahalede bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Fransa1MayısOlaylar
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