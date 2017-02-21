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21 Şubat 2017 Salı 07:47

Fransa'da Mini AB Zirvesi

Roma Anlaşması'nın 60. yıl dönümünün hazırlıkları için 6 Mart’ta, Paris yakınlarındaki tarihi Versay Şatosu'nda zirve düzenlenecek.

Fransa'da Mini AB Zirvesi
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ROMA ANLAŞMASI'NIN 60. YIL DÖNÜMÜNÜN HAZIRLIKLARI ÇERÇEVESİNDE 6 MART’TA VERSAY ŞATOSU'NDA ZİRVE DÜZENLENECEK - ZİRVEYE FRANSA, ALMANYA, İTALYA VE İSPANYA'NIN DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI KATILACAK

 Roma Anlaşması'nın 60. yıl dönümünün hazırlıkları için 6 Mart’ta, Paris yakınlarındaki tarihi Versay Şatosu'nda zirve düzenlenecek.

Resmi ziyaret için İspanya’da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, basına yaptığı açıklamada, bu zirvede İngiltere’nin üyelikten çıkması halinde AB’nin geleceğinin ve yapılması planlanan reformların masaya yatırılacağını belirtti.

Hollande, "İtalya, İspanya ve Almanya’nın liderlerini 6 Mart’ta Roma Anlaşması'nın 60. yıl dönümü hazırlıkları için Versay Şatosu'nda ağırlayacağım." dedi.

Bu zirvede hep birlikte AB’nin geleceği için neler yapılabileceğini gözden geçireceklerini kaydeden Hollande, "Bu dört ülke AB’nin nasıl olması gerektiğine tek başına karar vermeyecek. Bizim anlayışımız bu değil ancak bu dört ülke AB’nin en önemli üyeleri. Diğerleri ile birlikte neler yapmak istediğimizi bakıp görmek de bizim hakkımız." ifadesini kullandı.

AB ülkelerinde giderek artan radikal ve popülist eğilimleri eleştiren Hollande, "Aşırı milliyetçiler sadece Avrupa’yı değil temsil ettikleri ulusların çıkarlarını da tehdit ediyor. Onlar üyelikten çıkmayı savunuyor, bunun sonucu daha az ticaret olacak ve işsizlik daha fazla artarken özgürlükler ve büyüme sıkıntıya uğrayacak." diye konuştu.

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