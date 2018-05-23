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Fransa'da memurlar son 8 ayda üçüncü kez genel grevde

Fransa'da başlıca sendikaların çağrısıyla memurlar son 8 ayda üçüncü kez genel greve gitti.

Fransa'da memurlar son 8 ayda üçüncü kez genel grevde

Fransa'da başlıca sendikaların çağrısıyla memurlar son 8 ayda üçüncü kez genel greve gitti.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 07:32
Fransa'da memurlar son 8 ayda üçüncü kez genel grevde

Fransa'da başlıca sendikaların çağrısıyla memurlar son 8 ayda üçüncü kez genel greve gitti.
Grev dolayısıyla sokaklara dökülen memurlar, 180 kentte Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı gösteri düzenledi.
2017 yılı Ekim ve bu yıl 22 Mart tarihlerinden sonra üçüncü kez genel greve giden memurlar, bu kez satın alma gücünün azalması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hükümetin 2022'ye kadar memur kadrosundan 120 bin kişilik kesintiye gitme planına karşı meydanlara indi.
Ülkedeki en büyük gösteri başkent Paris'teki Republique Meydanı'nda oldu. 9 sendika liderinin katıldığı ve 30 binden fazla kişinin yürüdüğü gösteri için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
Sık sık Macron ve hükümet karşıtı sloganların atıldığı yürüyüşte Macron'un maketi taşındı. Maket yürüyüşün sona erdiği Nation Meydanı'nda göstericiler tarafından ateşe verildi.

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Yürüyüş sırasında polis ve göstericiler arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, iki iş yeri ve bir otobüs durağı ateşe verildi. Çıkan olaylara karıştığı gerekçesiyle en az 20 kişinin sorgulandığı veya gözaltına alındığı öğrenildi.
Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 180 noktada gösteri veya yürüyüş düzenlendiği bilgisini paylaşarak, bunlara katılanların sayısının 135 bin olduğunu duyurdu. Sendikalar ise katılımcı sayısının bakanlığın açıkladığından en az iki kat fazla olduğu iddiasını dile getirdi.
Ülkede grev ve yürüyüşler nedeniyle birçok şehirdeki anaokulu ve ilkokullarda eğitim faaliyetlerinin yanı sıra havaalanı, taşımacılık ve belediye hizmetlerinde aksaklıklar yaşandığı bildirildi.
Hükümet, 2022 Kamu Planı adı verilen reform faaliyetleri çerçevesinde 120 bin memur kadrosunda kesintiye gitmeye hazırlanıyor. Ülkede yaklaşık 5,5 milyon olan memur sayısındaki bu kesintiyle hükümet, 2020'den itibaren yılda 4,5 milyar avro tasarruf yapmayı planlıyor.
 

Son Güncelleme: 23.05.2018 10:52
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