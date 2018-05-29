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Fransa'da medyanın ve silah sanayinin önder ismi Dassault öldü

Savunma sanayi ve medya sektörlerinde etkin bir kariyere sahip olan Fransa'nın en zengin dördüncü iş insanı eski senatör Serge Dassault'nun kalp krizi sonucu öldüğü açıklandı.

Fransa'da medyanın ve silah sanayinin önder ismi Dassault öldü

Savunma sanayi ve medya sektörlerinde etkin bir kariyere sahip olan Fransa'nın en zengin dördüncü iş insanı eski senatör Serge Dassault'nun kalp krizi sonucu öldüğü açıklandı.

29 Mayıs 2018 Salı 06:32
Fransa'da medyanın ve silah sanayinin önder ismi Dassault öldü

Savunma sanayi ve medya sektörlerinde etkin bir kariyere sahip olan Fransa'nın en zengin dördüncü iş insanı eski senatör SergeDassault'nun kalp krizi sonucu öldüğü açıklandı.

Dassault ailesinden yapılan yazılı açıklamada, 93 yaşındaki SergeDassault'nun Paris'te bulunan şirket merkezinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Grubun bünyesinde bulunan Le Figaro gazetesi, Dassault'nun başkent Paris'in Şanzelize Bulvarı üzerinde bulunan şirket merkezinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

SergeBloch ismiyle 1925'te doğan ünlü iş insanı, havacılık sanayisinde faaliyet gösteren ailesinin 1946'da isim değiştirmesi ve Yahudilikten Hristiyanlığa geçme kararı alması sonrası Dassault adıyla silah, havacılık, savunma ve medya alanında faaliyet göstermeye başlamıştı.

DassaultGroup'un bünyesinde Fransız havacılık ve uçak üretim sanayisini gerçekleştiren DassaultAviation'un dışında Le Figaro başta olmak üzere bazı medya kuruluşları ile ulaşım, emlak, enerji, çevre, otelcilik ve müzayede sektörüne ait şirketler yer alıyor.

Havacılık eğitimi alan Dassault, 1951 yılında girdiği aile şirketinde Onursal Başkanlık görevine getirildiği 2014'e kadar aktif görev yaptı.

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SergeDassault, Forbes dergisinin rakamlarına göre Fransa'nın 4., dünyanın ise 57. en zengin iş insanı olarak gösteriliyor.

Medya dünyasındaki etkinliğini artırmak amacıyla 2004'te Socpresse şirketini satın alan Dassault, böylelikle Fransa'da Le Figaro ve L'Express olmak üzere 70'ten fazla yayının kontrolünü eline geçirdi.

Legiond'honneur nişanına da sahip olan Dassault, eski Cumhurbaşkanı JacquesChirac'a yakın biri olarak gösteriliyordu. 1970'li yıllarda siyasete giren Dassault, 1995-2009 yılları arasında Paris'in güneybatısında bulunan Corbeil-Essonnes kentinin belediye başkanı olarak görev yaptı.

2004-2017 yılları arasında Fransa parlamentosunun üst kanadı Senato'da görev yapan Dassault, hakkında açılan soruşturmalar ve oy satın alma iddiaları ile sürekli gündeme geldi.

Uzun yıllar yurt dışında banka hesabı bulundurduğu ve vergi kaçırdığı ortaya çıkan Dassault'ya şubat ayında 5 yıl seçilme hakkının elinden alınması ve 2 milyon avro para cezası verilmişti. Karara itiraz eden Dassault'nun itiraz ile ilgili duruşması gelecek hafta yapılacaktı.

 

Son Güncelleme: 29.05.2018 09:57
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