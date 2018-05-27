Fransa'da Macron karşıtı gösteriler devam ediyor
Fransa’da yaklaşık 250 bin kişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı protestolara devam etmek için sokağa çıktı.
Fransa genelinde bugün yaklaşık bugün 250 bin kişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ve reformlarını eleştiren protestolara devam etmek için sokağa çıktı. 80 Fransız sendikanın da desteklediği protestolar esnasında, eylemciler ve polis arasında çatışmalar yaşandı. Yaşana çatışmalar sonucu 1 polisyaralanırken 26 kişi de gözaltına alındı.
Polisin sıkı güvenlik tedbiri altında geçen gösterilere, serbest meslek sahipleri, postane çalışanları, memurlar, öğrenmenler gibi çok çeşitli meslek grubundan katılım gerçekleşti.