Fransa'da Macron karşıtı gösteriler devam ediyor

Fransa’da yaklaşık 250 bin kişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı protestolara devam etmek için sokağa çıktı.

Fransa genelinde bugün yaklaşık bugün 250 bin kişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ve reformlarını eleştiren protestolara devam etmek için sokağa çıktı. 80 Fransız sendikanın da desteklediği protestolar esnasında, eylemciler ve polis arasında çatışmalar yaşandı. Yaşana çatışmalar sonucu 1 polisyaralanırken 26 kişi de gözaltına alındı.









Başkent Paris'te gerçekleştirilen gösterilere ise yaklaşık 38 bin kişinin katıldığı öğrenildi. Yüzleri maskeli gençlerin katıldığı protestolarda eylemciler, başkentteki dükkânlarını vitrinlerini hedef aldı, otobüs duraklarını parçaladı. Göstericiler sık sık, “Macron, Fransa satılık değil”, “Her istediğini yapamayacaksın”, “Yaşasın sosyal dayanışma şeklinde slogan attılar.Polisin sıkı güvenlik tedbiri altında geçen gösterilere, serbest meslek sahipleri, postane çalışanları, memurlar, öğrenmenler gibi çok çeşitli meslek grubundan katılım gerçekleşti.