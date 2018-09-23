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Fransa'da Macron'a Destek Yüzde 29'a Düştü

FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON'A HALKIN DESTEĞİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 6 PUAN GERİLEYEREK YÜZDE 29'A DÜŞTÜ

Fransa'da Macron'a Destek Yüzde 29'a Düştü

FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON'A HALKIN DESTEĞİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 6 PUAN GERİLEYEREK YÜZDE 29'A DÜŞTÜ

23 Eylül 2018 Pazar 09:57
Fransa'da Macron'a Destek Yüzde 29'a Düştü

FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON'A HALKIN DESTEĞİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 6 PUAN GERİLEYEREK YÜZDE 29'A DÜŞTÜ

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a halkın desteği 6 puan azalarak yüzde 29'a geriledi.

Fransa Kamuoyu Araştırma Enstitüsü (IFOP) tarafından Le Journal du Dimanche gazetesi için yapılan anketin sonuçları yayımlandı.

Ankete göre, geçen ay yüzde 35 oranında kamuoyu desteğine sahip Macron, eylül ayında 6 puan daha kaybederek yüzde 29'a geriledi.

Macron, anket sonuçlarına göre "kamuoyunun desteğine en az sahip cumhurbaşkanı" olarak tarihe geçti.

Sonuçları Europe 1 radyosunda katıldığı canlı yayında değerlendiren IFOP Genel Müdür Yardımcısı Frederic Dabi, alım gücünün düşmesi ve çevre ile ilgili kaygılar nedeniyle Macron'un halk desteğini kaybettiğini belirterek, cumhurbaşkanı ile halk arasındaki ilişkinin gittikçe sorunlu hale geldiğini kaydetti.

Halkın yüzde 70'ten fazlasının Macron'un icraatlarından memnun olmadığı belirtilen ankete göre, Başbakan Edouard Philippe de önceki aya göre 6 puan kaybetti. Philippe'e, eylül ayında kamuoyu desteği yüzde 34 oldu.

Cumhurbaşkanı Macron'un anketlerde destek oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 60'ın üzerindeydi. Daha önce Fransız halkı hakkında yaptığı "tembeller", "değişime direnen Galyalılar" gibi ifadeleri nedeniyle büyük tepki çeken Macron'un, son olarak Çevre Bakanı Nicolas Hulot'nun istifası ve dış politikadaki gelişmeler nedeniyle "halkın gözünden düştüğü" ifade ediliyor.

Son Güncelleme: 23.09.2018 13:01
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