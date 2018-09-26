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Fransa'da Le Pen'in Partisine 1 Milyon Avro Ceza

Fransa'da Le Pen'in Partisine 1 Milyon Avro Ceza

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:31
Fransa'da Le Pen'in Partisine 1 Milyon Avro Ceza

MAHKEME, PARTİ ÇALIŞANLARININ MAAŞINI AVRUPA PARLAMENTOSUNA ÖDETTİĞİ ORTAYA ÇIKAN AŞIRI SAĞCI ULUSAL BİRLİK PARTİSİNE 1 MİLYON AVRO CEZA VERİLMESİNE HÜKMETTİ
 

Fransız yargısı, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik Partisine (RN), parti çalışanlarının maaşını yasa dışı yollarla Avrupa Parlamentosuna (AP) ödettiği gerekçesiyle, 1 milyon avro ceza verilmesini kararlaştırdı.


Paris Mahkemesi, kamuoyunda uzun süredir tartışılan aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi RN'ye hazine yardımının kesilmesi ile ilgili davada kararını açıkladı.

Haziran ayında parti hesaplarındaki 2 milyon avroya el koyma kararı veren mahkeme, yapılan itiraz sonucu el konulacak miktarda yüzde 50 indirime giderek 1 milyon avroya el konulmasına hükmetti.

Karara göre parti, 2009-2017 yılları arasında parti çalışanlarını AP'de danışman veya güvenlik görevlisi gibi göstererek haksız kazanç elde etti ve AP fonlarını yasa dışı yollarla kullandı.

Parti yöneticileri, kararın iptal edilmesi için itiraz edeceklerini açıkladı.

Mahkemenin el koyma kararına tepki gösteren Marine Le Pen, hazine yardımına el konularak partisinin yükselişine karşı duramayan çevrelerce ekonomik darbe yapıldığı, partisinin siyasi bir katliama maruz kaldığı ve baskılarla iktidarlarının engellendiği yorumunda bulunmuştu.

Le Pen'in başkanlığını yaptığı parti, 2009-2017 yılları arasında AP'de "hayali istihdam" uygulamakla suçlanmış, AP tarafından yapılan incelemede parti çalışanı olan 9 "danışmana" 7 milyon avro civarında haksız ödeme yapıldığı belirlenmişti.
 


Son Güncelleme: 26.09.2018 15:34
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