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Fransa'da iltica ve sığınma haklarına yeni düzenleme

Fransa Ulusal Meclisi, iltica ve sığınma haklarıyla ilgili yasa tasarısını kabul etti. 

Fransa'da iltica ve sığınma haklarına yeni düzenleme

Fransa Ulusal Meclisi, iltica ve sığınma haklarıyla ilgili yasa tasarısını kabul etti. 

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
Fransa'da iltica ve sığınma haklarına yeni düzenleme

Fransa Ulusal Meclisi, iltica ve sığınma haklarıyla ilgili yasa tasarısını kabul etti. 
Ulusal Meclis, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla hazırladığı tasarıyı oyladı. 
Meclis'te yapılan oylama sonucu tasarı, 25'e karşı 100 oyla kabul edildi. Tasarıya, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM), Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği destek verirken, sağ ve solcu partiler karşı çıktı.
LREM'den 8 milletvekilinin de tasarıya karşı çıktığı belirtildi.
Collomb, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tasarının mülteci sorununa çözüm bulacağını savunarak, yasadaki uygulamaların 1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe gireceğini kaydetti.
 YENİ YASA NE ÖNGÖRÜYOR?
Yeni yasada iltica başvurularının tamamlanma süreci 11 aydan 6 aya indirilirken, başvuruları kabul edilmeyen mültecilere sınır dışı edilene kadar verilen idari süre ise 45 günden 90 güne çıkarıldı.
Yasaya göre, sığınmacıların Fransa Mültecileri Koruma Ofisine (OFPRA) sığınma başvuru talebi için verilen süre 120 günden 90 güne, OFPRA'nın verdiği karara itiraz için tanınan süre de 30 günden 15 güne indirildi. 
Yeni yasayla oturum izni olmayan göçmen veya mültecilerin 16 saat olan tutukluluk süreleri 24 saate çıkarıldı. 
Sığınma talebi kabul edilen mültecilere verilen oturum izninin süresi bir yıldan 4 yıl çıkarılırken sığınma başvurusunda bulunanlar, Paris'teki mülteci merkezine gelmeden, oldukları şehirden video-konferans yöntemiyle de görüşme yapabilecek.
 YENİ YASAYA TEPKİLER
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), geçen ay yayımladığı raporda, Fransa'nın başkenti Paris'e gelen 18 yaşından küçük refakatsiz mültecilerin kaderlerine terk edilerek sokaklarda yaşamaya mahkum edildiğini belirlemişti.
Mülteciler ve insani yardımlar üzerine faaliyet yürüten Cimade Derneği, geçen ayki raporunda, 2017'de 85 bin 408 mültecinin Fransa'ya kabul edilmediğini, bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 34 oranında arttığını vurgulamıştı. 2016'da 63 bin 845 mülteci Fransa'ya alınmazken, 2015'te bu sayı 15 bin 849 kişi olmuştu. 
Fransa'da 2017'de sınır dışı edilenlerin sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,6 artışla 14 bin 859'a ulaştığı bildirilmişti. 
Fransa Mültecileri Koruma Ofisinin (Ofpra) ocak ayında yayımladığı raporda, ülkeye geçen yıl iltica başvurusu yapanların sayısının 100 bin 412'ye ulaştığı yer almıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Aralık 2017'de, ülkeye yasa dışı yollardan girip acil barınma merkezlerinde kalanların başka merkezlere yönlendirilmesine ilişkin yayımlanan genelgeye birçok sivil toplum örgütü tepki göstermişti.
İçişleri Bakanlığında, geçen yıl 8 Aralık'ta acil barınma merkezleri hakkında düzenlenen bir toplantıya katılan yaklaşık 20 insani yardım kuruluşu, Fransa tarihinde ilk kez yapılacak bir uygulamayla bu merkezlerde kalanların kimlik bilgilerinin tespit edilip buradan çıkarılmasını öngören plana tepki göstererek toplantıyı terk etmişti.
Fransa'daki mültecilerin ve özellikle çocukların içinde bulunduğu koşullar, ülkedeki sivil toplum örgütlerince de sık sık eleştiriliyor. Bir insani yardım kuruluşunda görev yapan bir grup, aralık ayında mültecilerin içinde bulunduğu kötü koşullara dikkati çekmek için Fransa Uyum Bakanlığı binasının duvarına "Berbat ağırlama" ifadesini yazmıştı.
 

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Son Güncelleme: 02.08.2018 10:34
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