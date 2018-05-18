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Fransa'da iki terör zanlısı yakalandı

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, terör saldırısı hazırlığındaki iki kardeşin yakalandığını bildirdi.

Fransa'da iki terör zanlısı yakalandı

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, terör saldırısı hazırlığındaki iki kardeşin yakalandığını bildirdi.

18 Mayıs 2018 Cuma 09:03
Fransa'da iki terör zanlısı yakalandı

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, terör saldırısı hazırlığındaki iki kardeşin yakalandığını bildirdi.

Collomb, BFMTV kanalında canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu.

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Terörle mücadele kapsamında son dönemde izleme ve dinleme çalışmalarının yoğunlaştırıldığını kaydeden Collomb, Mısır kökenli iki kardeşin saldırı hazırlığında olduğunun tespit edildiğini ve düzenlenen bir operasyonla yakalandığını açıkladı.

Collomb, Paris'te yakalanan iki gencin, mesajlaşma programı telegram üzerindeki yazışmalarının izlenmesi sonucu terör saldırısı planının ortaya çıkarıldığını belirtirken, evlerinde yapılan aramada, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve patlayıcı üretimine dair bilgilerin bulunduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Collomb ayrıca, bu kişilerin adresinde kene otu tohumundan elde edilen risin zehrinin hazırlanışıyla ilgili bir kılavuza rastlanıldığını dile getirdi

Son Güncelleme: 18.05.2018 12:55
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