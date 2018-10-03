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Fransa'da Helikopterle Firar Eden Mahkum 3 Ay Sonra Yakalandı

Fransa'da Helikopterle Firar Eden Mahkum 3 Ay Sonra Yakalandı

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:41
Fransa'da Helikopterle Firar Eden Mahkum 3 Ay Sonra Yakalandı

SİLAHLI 3 KİŞİNİN CEZAEVİ AVLUSUNA İNDİRDİĞİ HELİKOPTERLE FİRAR EDEN MAHKUM REDOİNE FAİD, 3 AY SONRA YAKALANDI

Fransa‘da silahlı 3 kişinin cezaevi avlusuna indirdiği helikopterle firar eden mahkum Redoine Faid'in üç ay süren takip sonucu yakalandığı açıklandı.

Kamu yayıncısı France Info’da yer alan haberde, 25 yıl hapse mahkum edilen 46 yaşındaki Redoine Faid'in, Creil kentinde yakalandığı belirtildi.

100'e yakın polis ve özel birliklerden oluşan operasyon timinin sabah saatlerinde çok sayıda araçla mahalleyi sardığı belirtilen haberde, bir apartman dairesinde bulunan Faid'in yanında bulunan 4 kişi ile birlikte gözaltına alındığı bildirildi.

Faid'in yakınlarına ait olduğu belirtilen apartman dairesinde 2 silah bulunduğu bilgisi verildi.

1 Temmuz'da Paris’in güneyindeki Reau Cezaevi’nin avlusuna bir şirketten gasbettikleri helikopteri indiren ağır silahlı 3 kişinin, önce sis bombası attığı, sonra da demir kesici aletle kestikleri kapıdan Faid’i çıkararak kaçırdıkları bildirilmişti.

Cezaevinden ayrılan helikopterin Paris’in kuzeyine doğru yöneldiği ve yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından Charles-de-Gaulle Havalimanı yakınlarında yanmış halde bulunduğu kaydedilmişti.

Silahlı kişilerin rehin aldıkları helikopter pilotunu serbest bıraktığı ve siyah bir otomobille A1 otoyoluna yöneldikleri tespit edilmiş, Faid ve arkadaşlarının Aulnay-sous-Bois banliyösünde araç değiştirerek izlerini kaybettirdikleri açıklanmıştı.

Çok sayıda suça karışan, son olarak 2010’da bir banka aracına düzenlenen soygun sırasında 26 yaşındaki bir polis memurunu öldürmekten 25 yıl hapse mahkum edilen Faid, hayatını ve karıştığı soygunları anlattığı bir kitap yazmıştı. Faid, 13 Nisan 2013’te cezasını çektiği Lille-Sequedin cezaevinden firar etmiş, 29 Mayıs’ta bir otelde yakalanmıştı.

Son Güncelleme: 03.10.2018 14:48
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