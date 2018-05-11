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Fransa'da Grevlerin Ekonomiye Etkileri!

Fransa'da grevler nedeniyle nisanda ulusal havayolu şirketi Air France'ın yolcu sayısının yüzde 8,7 düştüğü, Ulusal Demiryolu İdaresinin (SNCF) zararının ise 300 milyon avrodan fazla olacağı açıklandı.

Fransa'da Grevlerin Ekonomiye Etkileri!

Fransa'da grevler nedeniyle nisanda ulusal havayolu şirketi Air France'ın yolcu sayısının yüzde 8,7 düştüğü, Ulusal Demiryolu İdaresinin (SNCF) zararının ise 300 milyon avrodan fazla olacağı açıklandı.

11 Mayıs 2018 Cuma 12:15
Fransa'da Grevlerin Ekonomiye Etkileri!

 Fransa'da grevler nedeniyle nisanda ulusal havayolu şirketi Air France'ın yolcu sayısının yüzde 8,7 düştüğü, Ulusal Demiryolu İdaresinin (SNCF) zararının ise 300 milyon avrodan fazla olacağı açıklandı.
Air France'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin nisan ayında taşıdığı yolcu sayısının yüzde 8,7 düştüğü belirtildi.
Açıklamada, ücretlere yüzde 6 zam talebiyle şubat ayında grev kararı alan çalışanların şimdiye kadar 15 gün greve gittiği kaydedilerek, nisan ayında toplam 8 günlük grev nedeniyle şirketin yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı bilgisi verildi.
Grevler nedeniyle şirketin zararının en az 300 milyon avro olduğu belirtildi. İcra Kurulu Başkanı Jean-Marc Janaillac'ın geçen hafta istifası sonrası "geçici bir yönetimin" 15 Mayıs'ta göreve başlayacağı da duyuruldu.
DEMİRYOLLARI DA KAN KAYBEDİYOR
Öte yandan hükümetin hazırlayıp meclisten geçirdiği ve ay sonunda senatoda görüşülmeye başlanacak demiryolu reformu karşıtı çalışanların grevi de devam ediyor.
SNCF Başkanı Guillaume Pepy, grev nedeniyle şirketin zararının 300 milyon avrodan fazla olacağını açıkladı.
Pepy, France Info'da katıldığı canlı yayında, nisan ayından beri devam eden grevlerin şirkete pahalıya mal olduğunu kaydederek, yaz dönemine girildiği bugünlerde müşteri kaybetmemek amacıyla bedava promosyon biletlerinin arttığını ve ağustos ayı sonuna kadar 3 milyon bilette yüzde 50'ye varan indirimlere gitme kararı alındığını söyledi.
Fransa yönetimi, daha önce ülkedeki grevlerin ekonomiye etkilerinin endişe verici boyutlara ulaştığını açıklamıştı. Turizm sektörü başta olmak üzere çok sayıda sektörü ilgilendiren kayıpların şimdiden yüzde 20'ye ulaştığı belirtilmişti.
 

Son Güncelleme: 11.05.2018 15:52
Anahtar Kelimeler:
FransaGrevEtkisi
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