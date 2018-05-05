Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Aldağ 1 kilodan mahkum edildi
ALDAĞ 1 KİLODAN MAHKUM EDİLDİ
Çalınan malzeme miktarı 20 Bin TL’yi buldu
ÇALINAN MALZEME MİKTARI 20 BİN...
banner256
Flaş Haber
5 kişi tutuklandı
Kapat

Fransa'da grev ve gösteriler hız kazanacak

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetin politikalarına karşı 22 ve 26 Mayıs'ta büyük gösteriler düzenleneceği duyuruldu.

Fransa'da grev ve gösteriler hız kazanacak

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetin politikalarına karşı 22 ve 26 Mayıs'ta büyük gösteriler düzenleneceği duyuruldu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:15
Fransa'da grev ve gösteriler hız kazanacak

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetin politikalarına karşı 22 ve 26 Mayıs'ta büyük gösteriler düzenleneceği duyuruldu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Monde'de yer alan habere göre, hükümetin 2022 Kamu Eylem Planı kapsamında gideceği değişikliklere karşı memurlar, başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde gösteri düzenleyecek.

Haberde, ülkenin üç büyük sendikası Fransa Demokratik İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CFDT), Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İşçi Gücü'nün (FO) de dahil olduğu 9 sendikanın, kamu çalışanları lehine yürüyüş düzenleyeceği bildirildi.

Ülkenin en büyük üç sendikasının liderlerinin ilk defa sokağa birlikte çıkacağı vurgusu yapılan haberde, "Uzun süredir birlikte görmediğimiz sendikaların liderleri, 22 Mayıs'ta aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak Paris'te yürüyüşün başını çekecekler." ifadesi kullanıldı.

CGT sendikası şimdiye kadar ülkede düzenlenen çeşitli gösterilere sürekli katılım gösterirken, CFDT ve FO tarafsız kalmayı tercih etmişti.

MACRON'A KARŞI HALK DALGASI

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikaları ve çok sayıda alanda yürürlüğe konulan reform çalışmalarını protesto amacıyla 26 Mayıs'ta ulusal çapta eylem planının devreye sokulacağı duyuruldu.

Muhalefetteki aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki parti, sendika ve STK'ların ortak eylem düzenleme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Melenchon, perşembe akşamı bir araya gelen çok sayıda parti, STK ve sendika temsilcisinin, Cumhurbaşkanı Macron'un politikalarına karşı, sosyal adaleti sağlama ve dayanışma amacıyla bir halk dalgası oluşturacak gösteri ve yürüyüşler düzenleme konusunda anlaşmaya vardığını belirtti. Ülke genelinde 26 Mayıs'ta düzenlenecek eylemin boyutu ve içeriği üzerinde görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Melenchon, 16 Mayıs'a kadar konu hakkındaki müzakerelerin devam edeceğini ve bu tarihten sonra eylem planının netlik kazanacağını kaydetti.

PARİS'TE YARIN YİNE GÖSTERİ YAPILACAK

Öte yandan, Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla yarın Paris'te gösteri düzenlenecek.

Muhalefet ve STK'ların organize ettiği "Macron Bayramı" gösteri ve yürüyüşü, Opera Meydanı'nda başlayacak ve akşam Bastille Meydanı'nda sona erecek.

Paris Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs yürüyüşü sırasında meydana gelen şiddet olayları nedeniyle yarınki gösterinin büyük güvenlik önlemleri altında düzenleneceğini, 2 binden fazla güvenlik görevlisinin yürüyüşte görevlendirileceğini açıkladı.

Paris'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşünde olaylar çıkmış, çok sayıda mağaza ve iş yeri "Black Bloc" adı verilen maskeli bin 200 kişi tarafından taşlanarak yakılmıştı.

Olaylar sonrası hükümet, yeterli güvenlik önlemi alınmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Son Güncelleme: 05.05.2018 10:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Kore ile Güney Kore saat dilimlerini eşitledi
Kuzey Kore ile Güney Kore saat dilimlerini eşitledi
Yemen'den BAE'ye Sokotra uyarısı
Yemen'den BAE'ye Sokotra uyarısı
FED yetkilileri Amerikan ekonomisini değerlendirdi
FED yetkilileri Amerikan ekonomisini değerlendirdi
ABD'den 90 bin Honduraslı’ya “sınır dışı etme“ uyarısı
ABD'den 90 bin Honduraslı’ya “sınır dışı etme“ uyarısı
87 yaşındaki eski postacı 1300 çocuğa sahip
87 yaşındaki eski postacı 1300 çocuğa sahip
Yeni Zelanda'da evsizlerin sayısı 41 bini buldu
Yeni Zelanda'da evsizlerin sayısı 41 bini buldu
İtalya'da 2017'de her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı
İtalya'da 2017'de her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı
ABD ve Güney Kore’nin başkanları bir araya gelecek
ABD ve Güney Kore’nin başkanları bir araya gelecek
Marul yedi hayatını kaybetti!
Marul yedi hayatını kaybetti!
Bu bebek kimden?
Bu bebek kimden?

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim