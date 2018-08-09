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Fransa'da Fırtına Ve Sel Alarmı

Fransa'da Fırtına Ve Sel Alarmı

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:00
Fransa'da Fırtına Ve Sel Alarmı

ÜLKEDE ETKİLİ OLAN AŞIRI SICAKLARDAN SONRA BAŞLAYAN RÜZGAR VE YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE 22 BÖLGEDE FIRTINA VE SEL ALARMI VERİLDİ

Fransa'da bir süredir etkili olan aşırı sıcakların ardından başlayan rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle 22 bölgede fırtına ve sel alarmı turuncu seviyeye çıkarıldı.
Kamu yayıncısı France Info'da yer alan habere göre, şiddetli fırtına ve aşırı yağışlar ülkenin doğusu ve güneyinde etkili olmaya devam ediyor.
Haberde, ülkede aşırı sıcaklardan sonra başlayan fırtına ve yoğun yağış nedeniyle 22 bölgede fırtına ve sel alarmı verildiği kaydedildi.
Turuncu uyarı derecesine çıkarılan bu bölgelerde vatandaşlardan dikkatli olmaları ve ek koruma tedbirleri almaları çağrıları yapılıyor. Fırtına nedeniyle Dordogne ve Lot-et-Garonne bölgeleri başta olmak üzere 20 bine yakın haneye elektrik verilemezken, Gard bölgesinde bulunan turistik bir kamp bölgesinde 20 civarında kişinin mahsur kaldığı belirtildi. Yetkililer, bölgedeki kamp merkezlerinde bulunan 60 tatilcinin tahliye edildiğini, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yeni tahliyeler için görevlendirildiğini açıkladı.
Gard bölgesinde çok sayıda yerleşim biriminin sel ve su baskını tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bilgisini veren yerel basın, Lyon-Marsilya otoyolu A7'de de su baskını nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığını yazdı. 
Şiddetli fırtına nedeniyle afet bölgelerine helikopterli müdahalenin yapılamadığı bildirildi. 
Fransız Meteoroloji İdaresi, aşırı yağış ve fırtınanın gece geç saatlere kadar süreceği bilgisini paylaştı.
 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 19:13
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