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Fransa'da Demiryolu Çalışanlarının Grevi Devam Ediyor...

PARİS VE ÇEVRESİNDE TREN SEFERLERİNİN YARISI İPTAL EDİLDİ

Fransa'da Demiryolu Çalışanlarının Grevi Devam Ediyor...

PARİS VE ÇEVRESİNDE TREN SEFERLERİNİN YARISI İPTAL EDİLDİ

04 Mayıs 2018 Cuma 07:14
Fransa'da Demiryolu Çalışanlarının Grevi Devam Ediyor...

PARİS VE ÇEVRESİNDE TREN SEFERLERİNİN YARISI İPTAL EDİLDİ
Fransa'da demiryolu çalışanlarının grevi nedeniyle Paris ve çevresinde tren seferlerinin yarısının iptal edildiği açıklandı.
Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde devam eden grevlerin tren seferlerine etkisi değerlendirildi.
Açıklamada, 23 Mart'ta başlayan ve haftada iki gün olmak üzere kademeli şekilde gidilen grevlerin 7'incisine katılımın arttığı kaydedildi. Buna göre, ülke genelinde bugün demiryolu ulaşımında önemli aksaklıkların meydana gelmesinin beklendiği, Paris ve çevresinde ise tren seferlerinin yarısının iptal edildiği bilgisi verildi.
SNCF yönetimi, bugünkü grev nedeniyle ülke genelinde hızlı trenlerin yarısı, bölgesel ve ulusal çapta hizmet veren trenlerin yüzde 45'i, banliyö ve uluslararası trenlerin ise yarıya yakınının iptal edildiğini açıkladı.
Bu arada demiryolu çalışanları, çok sayıda sendikanın çağrısıyla gün boyu ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenledi. Başkent Paris'te Askeri Okul yakınlarında toplanan yüzlerce kişi, sis bombaları ve meşalelerle greve devam ve reform planının iptali sloganları attı. Başbakanlık binası yakınında toplanan göstericiler, sendika temsilcileri ve Başbakan Edouard Philippe arasında pazartesi günü yapılacak görüşme öncesi kararlılık mesajı verildiğini duyurdu.
ENERJİ SEKTÖRÜ GREVLERİ
Grevlerin devam ettiği bir başka sektör olan elektrik ve gaz çalışanlarının ise 300 bin hanenin elektrik sayacını kapattığı açıklandı. 
Güneydoğu Fransa'da bulunan Savoie bölgesinde etkili olan sayaç kapatma ve elektrik kontörünü kapatma eylemleri nedeniyle Chambery şehrindeki tren garının elektriksiz kaldığı belirtildi.
Grevci enerji sektörü çalışanları daha önce de Bordeaux kentinin tren garının elektriğini kesmişti. Fransa'da enerji sektörü çalışanları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle haziran sonuna kadar grev ve "belirli adreslerin elektriğini kesme" eyleminde bulunulacağını açıklamıştı.
AIR FRANCE UÇUŞLARI İPTAL
Havacılık sektöründe ise grevler, ulusal havayolu şirketi Air France uçuşlarının iptaline neden oldu. Air France yönetimi, çalışanların yüzde 6 oranında ücretlere zam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle sürdürdükleri grev nedeniyle bugünkü uçuşların ortalama yüzde 25'inin iptal edildiği bilgisini paylaştı.
Açıklamada, Air France'in uzun ve kısa mesafe uçuşlarının yüzde 20'sinin, orta mesafe uçuşlarının ise yüzde 35'inin iptal edildiği duyuruldu.
Air France yönetimine karşı 11 sendika tarafından pilotlar, kabin ve yer hizmetleri çalışanlarının başlattığı grevde şimdiye kadar aralıklı olarak 12 gün iş bırakılırken, şirketin Genel Müdürü Jean-Marc Janaillac, pazarlıklar başarılı sonuçlanmazsa istifa edebileceğini açıklamıştı.

Şirket yönetimi, grevler nedeniyle Air France'ın imajı ve mali durumunun tehdit altında olduğunu açıklamış, grevlerin Fransa turizmine de önemli ölçüde olumsuz yansıdığı bildirilmişti.
 


Son Güncelleme: 04.05.2018 10:20
Anahtar Kelimeler:
FransaDemirYollarıGrevDevamEDİYOR
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