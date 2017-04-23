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23 Nisan 2017 Pazar 09:06

Fransa'da Cumhurbaşkanı Seçiminin İlk Turu Başladı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Seçiminin İlk Turu Başladı
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TOPLAM 11 ADAYIN YARIŞTIĞI CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİN İLK TUR OYLAMASINDA, ADAYLARIN CUMHURBAŞKANI OLABİLMEK İÇİN SALT ÇOĞUNLUĞU ELDE ETMESİ GEREKİYOR

SAAT 08.00'DE BAŞLAYAN SEÇİMDE 45,67 MİLYON SEÇMEN OY KULLANABİLECEK

OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULANAN FRANSA'DA 69 BİN 245 SEÇİM MERKEZİNDE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN 50 BİN POLİS VE JANDARMANIN YANI SIRA 7 BİN ASKER GÖREV YAPIYOR

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde ilk tur oylama başladı.

Toplam 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylamasında Fransa'nın ana kara topraklarında 45,67 milyon seçmenden oylarını kullanmak isteyenler saat 08.00'de (TSİ 09.00) oy kullanma merkezlerine gitmeye başladı.

Geniş güvenlik önlemleri altında 69 bin 245 seçim merkezinde gerçekleşen oy kullanma işleminde 50 bin polis ve jandarmanın yanı sıra 7 bin asker görev yapıyor.

Fransa'nın denizaşırı topraklarında ise dün 1,3 milyon seçmen tercihini ortaya koymak için sandık başına gitmişti.

Kamuoyu yoklamalarında, "En Marche" (Yürüyüş) hareketinin lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin (FN) adayı Marine Le Pen önde görünüyor.

Oy verme işlemi saat 20.00'de (TSİ 21.00) sona erecek.

Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.

Resmi sonuçların ise Anayasa Konseyi tarafından 26 Nisan Çarşamba TSİ 21.00'e kadar açıklanması bekleniyor.

Seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda en çok oyu alan iki aday 7 Mayıs'ta yapılacak seçimde yarışacak. Kazanan aday 14 Mayıs'a kadar Cumhurbaşkanı François Hollande'dan görevi devralacak.

Fransa'da 13 Kasım 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından ilan edilen olağanüstü hal devam ediyor.

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