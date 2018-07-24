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Fransa'da bisiklet turuna çiftçilerden protesto

Fransa'daki "Tour de France" bisiklet yarışı sırasında, yola saman balyaları fırlatarak yarışı protesto eden çiftçiler, polisinin göz yaşartıcı gazlı müdahalesine maruz kaldı.

Fransa'da bisiklet turuna çiftçilerden protesto

Fransa'daki "Tour de France" bisiklet yarışı sırasında, yola saman balyaları fırlatarak yarışı protesto eden çiftçiler, polisinin göz yaşartıcı gazlı müdahalesine maruz kaldı.

24 Temmuz 2018 Salı 16:36
Fransa'da bisiklet turuna çiftçilerden protesto

Fransa'da bisiklet turuna çiftçilerden protesto

Fransa'daki "Tour de France" bisiklet yarışı sırasında, yola saman balyaları fırlatarak yarışı protesto eden çiftçiler, polisinin göz yaşartıcı gazlı müdahalesine maruz kaldı.

Fransız ve İngiliz medyasına göre Fransa'da çiftçiler, "Tour de France" bisiklet yarışının 16'ncı etabını durdurmak için Carcassonne'dan Bagneres-de-Luchon'a giden yola saman balyaları fırlattı.

Göz yaşartıcı gazdan bisikletliler de etkilendi

Bisiklet takımları ve Fransız medyası, polisin protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığını aktardı. Gaz havaya karışıp uçunca bisikletlilerin gazdan etkilenmesine yol açtı.

Bu durum 187 km ilerideki noktada yarışın bitmesine yol açtı.

Kısa aradan sonra yarış devam etti.

Fransa'da geçtiğimiz aylarda demiryolu ve havacılık sektöründeki işçilerinin greviyle başlayan, daha sonra memurların, üniversite öğrencilerinin, hatta emeklilerin desteği ile büyüyen protestolar kitlesel eylemlere dönüşmüştü. Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin dört bir yanı savaş alanına dönmüştü.

Macron'un hükümet politikalarını eleştiren göstericiler, polisin orantısız gücüne maruz kalmıştı.

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