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Fransa'da Balkondan Sarkan Küçük Çocuğu Kurtaran Malili Gence Vatandaşlık Verilecek...

Paris'te, 4. kattaki balkondan sarkan küçük bir çocuk, kahraman bir genç tarafından kurtarıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptığı açıklamada, kahraman Malili göçmene Fransız vatandaşlığı verileceğini duyurdu.

Fransa'da Balkondan Sarkan Küçük Çocuğu Kurtaran Malili Gence Vatandaşlık Verilecek...

Paris'te, 4. kattaki balkondan sarkan küçük bir çocuk, kahraman bir genç tarafından kurtarıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptığı açıklamada, kahraman Malili göçmene Fransız vatandaşlığı verileceğini duyurdu.

29 Mayıs 2018 Salı 00:01
Fransa'da Balkondan Sarkan Küçük Çocuğu Kurtaran Malili Gence Vatandaşlık Verilecek...

Fransa'da Balkondan Sarkan Küçük Çocuğu Kurtaran Malili Gence Vatandaşlık Verilecek

Paris'te, 4. kattaki balkondan sarkan küçük bir çocuk, kahraman bir genç tarafından kurtarıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptığı açıklamada, kahraman Malili göçmene Fransız vatandaşlığı verileceğini duyurdu.

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Fransa'nın başkenti Paris'te 4. katta bulunan bir balkondan sarkan küçük bir çocuk, kahraman bir genç tarafından kurtarıldı. Fransa Cumhurbaşkanı  Macron yaptığı açıklamada, Malili bir göçmen olan kahraman gence Fransız vatandaşlığı verileceğini duyurdu.

BİR ANDA KORKULUKLARA TIRMANDI

Fransa'nın Başkenti Paris'teki 18.bölgesinde bir binanın 4. katındaki balkondan sarkan küçük bir çocuk, olayı gören kahraman bir gencin binanın dış cephesinden tırmanarak balkona ulaşması sonucu kurtarıldı. Akşam yerel saat ile 8 gibi balkonun dış cephesine tutunan küçük bir çocuk gören yayalar itfaiyeyi arayıp korkuyla beklerken fiziki kondisyonu iyi olan Mamoudou Gassama isimli bir genç binaya tırmanma kararı aldı.

Macron, Malili göçmeni ağırlamıştı.

Malili göçmen daha sonrasında 4'üncü kata tırmanıp çocuğu içeri aldı. Sosyal medyada büyük yankı alan görüntülerden sonra, Gassamai'nin onur ödülüne layık görülmesi istendi. Küçük çocuğun ise polis tarafından, ebeveynlerinin sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle ailesinden alınıp çocuk yurduna götürüldüğü öğrenildi.

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