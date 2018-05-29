Fransa'da Balkondan Sarkan Çocuğu Kurtaran Göçmene vatandaşlık verildi!

Fransa'nın başkenti Paris'te 4. kattaki balkondan sarkan çocuğu binaya tırmanarak kurtaran Malili göçmen Mamoudou Gassama'ya Fransız vatandaşlığı verildi.

BBC'de yer alan habere göre, Gassama'nın hızlı şekilde binaya tırmanarak balkondan sarkan 4 yaşındaki çocuğu kurtardığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Sosyal medyada "kahraman" olarak addedilen Gassama, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı'na davet edildi.

Macron, Elysee Sarayı'ndaki görüşmenin ardından Gassama'ya Fransız vatandaşlığı verileceğini söyledi.



Macron, cesaret madalyası verilen Gassama'nın ayrıca itfaiye eri olacağını belirtti.Bir binanın önündeki kalabalığı, daha sonra da balkondan sarkan çocuğu gördüğünü anlatan Gassama, "Çok düşünmedim, hemen tırmandım ve onu kurtardım. Çocuğa neden böyle bir şey yaptığını sordum ama cevap vermedi." ifadelerini kullandı.Yerel medyada çıkan haberlerde, çocuğun ailesinin olay sırasında evde olmadığı belirtildi.