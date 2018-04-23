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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan dikkat çeken Suriye yorumu...

DEAŞ sonrası yeni bir Suriye oluşturmamız gerekiyor ve bu sebepten dolayı ABD'nin Suriye'de kalması önemli' 'DEAŞ sonrası ABD, Fransa ve müttefiklerimiz, bütün ülkeler, hatta Rusya ve Türkiye, yeni Suriye'nin yapımında ve Suriye halkının geleceğine karar vermesinde çok önemli rol oynayacaktır'.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan dikkat çeken Suriye yorumu...

DEAŞ sonrası yeni bir Suriye oluşturmamız gerekiyor ve bu sebepten dolayı ABD'nin Suriye'de kalması önemli' 'DEAŞ sonrası ABD, Fransa ve müttefiklerimiz, bütün ülkeler, hatta Rusya ve Türkiye, yeni Suriye'nin yapımında ve Suriye halkının geleceğine karar vermesinde çok önemli rol oynayacaktır'.

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:56
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan dikkat çeken Suriye yorumu...

Macron'dan dikkat çeken Suriye yorumu

'DEAŞ sonrası yeni bir Suriye oluşturmamız gerekiyor ve bu sebepten dolayı ABD'nin Suriye'de kalması önemli' 'DEAŞ sonrası ABD, Fransa ve müttefiklerimiz, bütün ülkeler, hatta Rusya ve Türkiye, yeni Suriye'nin yapımında ve Suriye halkının geleceğine karar vermesinde çok önemli rol oynayacaktır'.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "DEAŞ sonrası yeni bir Suriye oluşturmamız gerekiyor ve bu sebepten dolayı ABD'nin Suriye'de kalması önemli." dedi.

Macron, ABD'nin başkenti Washington'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi Fox TV'deki programa verdiği mülakatta ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD birliklerini Suriye'den çekmek istemesine ilişkin değerlendirme yaptı.

Macron, "Çok net olacağım. DEAŞ'a karşı verdiğimiz savaşı bitirdiğimiz gün eğer tamamen ayrılırsak, sahayı İran'a, Esed'e ve onun adamlarına bırakmış oluruz ve o zaman yeni bir savaşa hazırlanacaklar. Bu ise teröristlerin yeniden ortaya çıkmasına sebep olacak." şeklinde konuştu.

"DEAŞ sonrası yeni bir Suriye oluşturmamız gerekiyor ve bu sebepten dolayı ABD'nin Suriye'de kalması önemli." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Macron, "DEAŞ sonrası, ABD, Fransa ve müttefiklerimiz, bütün ülkeler, hatta Rusya ve Türkiye, yeni Suriye'nin yapımında ve Suriyehalkının geleceğine karar vermesinde çok önemli rol oynayacaktır." dedi.

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- "Putin'e karşı zayıf olmamalıyız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili olarak Macron, "Putin'e karşı zayıf olmamalıyız. Zayıf olduğumuz zaman bunu kullanıyor. Bunu anlarım, oyun bu. Çok güçlü propaganda yapıyor ve her şeye karışıyor." diye konuştu.

Macron, ABD ziyareti çerçevesinde pazartesi günü Trump ile görüşecek.

Trump yönetimi, salı günü Macron'un ziyareti sebebiyle ilk defa resmi devlet töreni düzenleyecek. Macron'un çarşamba günü de Kongrede konuşması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
FransaMacronSuriyeDeaş
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