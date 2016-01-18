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Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Ekonomik Ve Sosyal Olağanüstü Hal İlan Etti

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransa'nın yeni bir iş modeline geçmesi gerektiğini kaydederek, bunu &#34;ekonomik ve sosyal olağanüstü hal&#34; olarak tanımladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Ekonomik Ve Sosyal Olağanüstü Hal İlan Etti

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransa'nın yeni bir iş modeline geçmesi gerektiğini kaydederek, bunu &#34;ekonomik ve sosyal olağanüstü hal&#34; olarak tanımladı.

18 Ocak 2016 Pazartesi 14:11
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Ekonomik Ve Sosyal Olağanüstü Hal İlan Etti
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HOLLANDE, İSTİHDAM İÇİN 2 MİLYAR EURO HARCAYACAKLARINI BELİRTTİ

 Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransa'nın yeni bir iş modeline geçmesi gerektiğini kaydederek, bunu "ekonomik ve sosyal olağanüstü hal" olarak tanımladı.

Fransız işveren kesimi liderleriyle bir araya gelen Hollande, dünya ekonomisinin hızla geliştiğine dikkati çekerek, bu ilerlemeyi yakalamak için istihdama 2 milyar Euro harcayacaklarını vurguladı.

Hollande, "Ülkemiz uzun zamandır yapısal işsizlikle mücadele ediyor ve bu durumun değişmesi lazım" dedi.

Çalışma saatinin 35 saatte kalması konusunda kararlı olduklarını söyleyen Hollande, 500 bin işsize eğitim vereceklerini ve genç işsizleri işe alan şirketlere teşvik sağlayacaklarını anlattı.

Hollande, Fransa'nın banliyölerinde yaşayan gençlerin topluma entegre edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hollande'ın duyurduğu ekonomik önlemlerle ilgili düzenlemelerin bir kısmının gelecek haftalarda Fransa Ulusal Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

İşsizlik oranının yüzde 10,8'e çıktığı Fransa, bu alanda yüzde 9,8 seviyesindeki Avrupa Birliği (AB) ortalamasından daha kötü durumda bulunuyor.

Fransa'da Sosyalist Parti hükümetinin açıkladığı ekonomik önlemlerin, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ekonomiyi canlandırmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

Toplumsal alanda pek çok sorunla karşılaşan Fransa'da, 13 Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından olağanüstü hal ilan edilmişti.

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