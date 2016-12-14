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14 Aralık 2016 Çarşamba 12:27

Fransa Charles De Gaulle Uçak Gemisini Doğu Akdeniz'den Çekti

Fransa, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonlarında kullandığı savaş uçaklarının bir kısmının bulunduğu Charles de Gaulle uçak gemisini Fransa'ya çekti.

Fransa Charles De Gaulle Uçak Gemisini Doğu Akdeniz'den Çekti
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 FRANSA'NIN DEAŞ'A KARŞI OPERASYONLARINDA KULLANDIĞI SAVAŞ UÇAKLARININ BİR KISMININ BULUNDUĞU CHARLES DE GAULLE UÇAK GEMİSİ FRANSA'YA DÖNDÜ

CHARLES DE GAULLE'ÜN 18 AY BAKIM VE TEKNOLOJİK YENİLEMEYE TABİ TUTULMASI BEKLENİYOR

Fransa, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonlarında kullandığı savaş uçaklarının bir kısmının bulunduğu Charles de Gaulle uçak gemisini Fransa'ya çekti.

Charles de Gaulle'ün yaklaşık 18 ay sürecek daha önce planlanan bir bakım ve teknolojik yenilemeye tabi tutulacağı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 17 Kasım 2015'te meydana gelen, 130 kişinin öldüğü ve DEAŞ'ın üstlendiği terör saldırılarının ardından 24 Rafale savaş uçağı kapasiteli Charles de Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz'e gönderilmişti.

Geçen cuma günü Charles de Gaulle uçak gemisini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkesine ait savaş uçaklarının Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında 5 bin uçuş gerçekleştirdiğini, bin 600 hedefin etkisiz hale getirildiğini ifade etmişti.

Eylül 2014'ten bu yana DEAŞ'la mücadeleye katılan Fransa'nın Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki hava üslerindeki uçaklarıyla hava saldırılarına devam etmesi bekleniyor.

Fransız savaş uçaklarının yoğun bombardıman dolayısıyla, ABD, Kanada ve diğer Avrupa ülkelerinden cephane desteği aldığı bildirilmişti.

Musul’un DEAŞ’tan geri alınması için peşmergeleri eğitmek üzere geçen yıl bölgeye askeri uzmanlar ve teçhizat gönderen Fransa, son olarak Musul operasyonuna destek için top bataryası sevk etmişti.

Charles de Gaulle uçak gemisinde 18 ay sürmesi planlanan teknolojik yenilemenin 1,3 milyon avroya mal olacağı kaydedilmişti.

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