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Fransa - Belçika maç sonucu: 1-0

Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, Belçika'yı Umtiti'nin attığı golle 1-0 mağlup etti ve ilk finalist oldu. Fransa'nın finaldeki rakibi Hırvatistan - İngiltere maçının ardından belli olacak.

Fransa - Belçika maç sonucu: 1-0

Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, Belçika'yı Umtiti'nin attığı golle 1-0 mağlup etti ve ilk finalist oldu. Fransa'nın finaldeki rakibi Hırvatistan - İngiltere maçının ardından belli olacak.

10 Temmuz 2018 Salı 23:14
Fransa - Belçika maç sonucu: 1-0

Fransa - Belçika maç sonucu: 1-0

Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, Belçika'yı Umtiti'nin attığı golle 1-0 mağlup etti ve ilk finalist oldu. Fransa'nın finaldeki rakibi Hırvatistan - İngiltere maçının ardından belli olacak.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. Fransa, Belçika'yı 1-0 mağlup etti ve finale yükselen ilk takım oldu.

Fransa'ya galibiyeti getiren gol 51. dakikada Umtiti'den geldi. Bu sonucun ardından finale yükselen Fransa, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda finalde boy gösterecek.

Fransa'nın finaldeki rakibi yarın akşam oynanacak Hırvatistan - İngiltere maçının ardından belli olacak.

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