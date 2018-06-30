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Fransa - Arjantin maç sonucu: 4-3

Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa ve Arjantin son 16 turu maçında karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada gülen taraf 4-3 ile Fransa oldu.

Fransa - Arjantin maç sonucu: 4-3

Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa ve Arjantin son 16 turu maçında karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada gülen taraf 4-3 ile Fransa oldu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 21:22
Fransa - Arjantin maç sonucu: 4-3

Fransa - Arjantin maç sonucu: 4-3

Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa ve Arjantin son 16 turu maçında karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada gülen taraf 4-3 ile Fransa oldu. Fransa'ya galibiyeti getiren goller Griezmann, Pavard, Mbappe (2)'den gelirken, Arjantin'in golleri Di Maria, Mercado ve Agüero'dan geldi. Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi, Uruguay - Portekiz eşleşmesinin galibi olacak...

Fransa ile Arjantin2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında kozlarını paylaştı. Tam 7 golün çıktığı karşılaşmada gülen taraf 4-3 ile Fransa oldu. Fransa, çeyrek finalde Uruguay-Portekiz maçının galibi ile karşılaşacak.

Fransa'da perdeyi açan isim 13. dakikada Antoine Griezmann oldu. Arjantin'de Angel Di Maria, Fransa kalesine muhteşem bir füze gönderdi ve eşitliği sağladı. 



İlk yarı atılan karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

İkinci yarı, Arjantin'in golüyle başladı. Mercado'nun 48. dakikada attığı gol sonrası Arjantin, 2-1 öne geçti. Bu golün ardından Fransızlar ayağa kalktı. 57. dakikada Stutgart forması giyen Pavard, Lucas Hernandez'in ortasında gelişine muhteşem bir vuruş yaptı ve eşitliği sağladı.

64. dakikada Mbappe, ceza sahası içinde topla buluştu ve sol ayağıyla kaleci Armani'yi avladı. Bu golün ardından Fransız yıldız, tekrar sahneye çıktı ve 68. dakikada kendisinin ikinci, takımının 4. golünü kaydetti.

Attığı 2 golün ardından Kylian Mbappe, Pele’nin ardından Dünya Kupasında bir maçta 2 gol atma başarısı gösteren en genç isim oldu.

Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+3. dakikada Agüero'dan geldi.

Karşılaşma Fransa'nın 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

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