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Fransa Aquarıus Gemisini Kabul Etmeyecek

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ülkesinin 58 mülteciyle Marsilya Limanı'na yönelen Aquarius yardım gemisine izin vermeyeceğini açıkladı.

Fransa Aquarıus Gemisini Kabul Etmeyecek

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ülkesinin 58 mülteciyle Marsilya Limanı'na yönelen Aquarius yardım gemisine izin vermeyeceğini açıkladı.

25 Eylül 2018 Salı 12:58
Fransa Aquarıus Gemisini Kabul Etmeyecek

 Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ülkesinin 58 mülteciyle Marsilya Limanı'na yönelen Aquarius yardım gemisine izin vermeyeceğini açıkladı.

Le Maire, BFMTV'de katıldığı canlı yayında daha önce İtalya ve Malta'nın gemiye yanaşma izni vermediğini hatırlatarak, "Bir göçmen gemisinin en yakın limana yanaşması gerekiyor. Marsilya Limanı gemiye en yakın liman değil. Avrupa Birliği (AB) kuralları var ve buna uymak gerekiyor.

Uyumlu bir göç politikası izlemek istiyorsak AB kurallarına uymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Le Maire, Fransa'nın, çok fazla mülteciye iltica hakkı tanıyarak önemli bir payı üstlendiğini vurguladı.

Ekonomik nedenlerle göç edenlerle savaş ve doğal felaketler nedeniyle iltica etmek zorunda kalan
mültecilerin ayırt edilmesi gerektiğine işaret eden Le Maire, ciddi tehditlerle karşı karşıya olanları korumak için Fransa'nın değerlerine sadık kalacağını kaydetti.

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee, Paris'te dün düzenlenen basın toplantısında, Aquarius gemisinin Malta ve İtalya'dan ret cevabı aldığı için Fransa'ya doğru yöneldiğini açıklamıştı.

Akdeniz'de çoğu çocuk ve kadın 58 mülteci ile bekleyen arama kurtarma gemisi Aquarius, Marsilya Limanı'na doğru dümen kırarak Fransa'dan yanaşma izni talep etmişti.

 

Son Güncelleme: 25.09.2018 16:07
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