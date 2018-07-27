Fransa ABD'den gümrük vergileriyle ilgili jest bekliyor

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, ABD'den çelik ve alüminyum gümrük vergileri konusunda jestler görmek istediğini söyledi.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, ABD'den çelik ve alüminyum gümrük vergileri konusunda jestler görmek istediğini ve Avrupa ile ABD arasında geniş kapsamlı bir ticaret anlaşması için müzakereye girmeye karşı olduğunu söyledi.

ABD ile, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) gibi çok büyük bir ticaret anlaşması için müzakereye oturma taraftarı olmadığını belirten Macron, illegal olarak tanımladığı çelik ve alüminyum gümrük tarifeleri konusunda ABD'nin jestler yapmasını beklediğini vurguladı.

Macron, iki taraf arasında ticaret görüşmelerninin tarımsal konuları içermemesi gerektiğini de savundu.